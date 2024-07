Эксперты рассказали о продуктах, снижающих риск развития рака легких у пожилых людей

По данным The Journal of Nutrition, Health and Aging (JNHA), китайским ученым удалось подтвердить, что целенаправленное снижение жиров в ежедневном рационе существенно снижает риск возникновения негативного сценария по развитию ряда онкологических патологий кожи у людей пенсионного возраста.