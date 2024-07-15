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Posted Сегодня, 06:25

Published Сегодня, 06:25

Modified Сегодня, 07:31

Updated Сегодня, 07:31

Эксперты рассказали о продуктах, снижающих риск развития рака легких у пожилых людей

15 июля 2024, 06:25
Исследования провели специалисты из Второй больницы медицинского университета Чунцина (КНР).

По данным The Journal of Nutrition, Health and Aging (JNHA), китайским ученым удалось подтвердить, что целенаправленное снижение жиров в ежедневном рационе существенно снижает риск возникновения негативного сценария по развитию ряда онкологических патологий кожи у людей пенсионного возраста.

Исследование затронуло 98 459 здоровых волонтеров. Для начала, ученые озвучили просьбу обозначить количество жиров в пище и перечень продуктов питания ежедневного рациона. Данная информация обновлялась ежегодно, пишет ИА RuNews24.ru.

В ходе мониторинга рак легких был выявлен у 1 642 волонтеров. Ученые выявили, что наблюдается прямая взаимосвязь между обильным употреблением в пищу пищи с высоким содержанием насыщенных жирных кислот. Напомним, что их источниками являются следующие продукты питания:

  • сливочное масло;
  • кокосовое (пальмовое) масло;
  • коровье и овсяное молоко;
  • животные жиры.

Примечательно, что мононенасыщенные или полиненасыщенные жирные кислоты, которые есть в рыбе, орехах, семенах и оливковом масле, не стали инициаторами онкологических процессов в организме.

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