Эксперты рассказали о продуктах, снижающих риск развития рака легких у пожилых людей

В ходе мониторинга рак легких был выявлен у 1 642 волонтеров. Ученые выявили, что наблюдается прямая взаимосвязь между обильным употреблением в пищу пищи с высоким содержанием насыщенных жирных кислот. Напомним, что их источниками являются следующие продукты питания: