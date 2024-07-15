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Published Сегодня, 16:31

Modified Сегодня, 16:35

Updated Сегодня, 16:35

Политолог оценила действия Орбана по урегулированию конфликта между РФ и Украиной

15 июля 2024, 16:31
Результаты поездок главы правительства Венгрии Виктора Орбана в Россию, Китай, Украину и США на прошлой неделе привели к созданию плана по разрешению конфликта между Москвой и Киевом. Этот документ был отправлен всем европейским лидерам для ознакомления.

Политолог Евгения Войко в беседе с журналистом интернет-издания «Подмосковье сегодня» выразила своё мнение о шансах успеха этой инициативы.

План по разрешению конфликта на Украине Орбана содержит объективную оценку ситуации и предложения для европейских лидеров по изменению политического курса.

«Сейчас не все серьезно относятся к действиям Орбана. Его визит не был обсужден с другими членами ЕС, он посещает Москву и Пекин, что недоступно другим лидерам по политическим причинам. Из-за этого его критикуют, также потому что Орбана до сих пор воспринимают как популиста: лидера, который много говорит, но мало делает», — пояснила Войко.

Она отметила, что подобными шагами в дипломатии уже пытались заниматься представители Китая, но это не дало результатов. Также нельзя утверждать, что Венгрия полностью поддерживает Россию. Она стремится сохранить двойную позицию.

«План Орбана на данный момент представляет собой лишь общую картину возможных переговоров. Но это является сигналом для всех сторон, заинтересованных в этом вопросе. Тем не менее, нужно понимать, что премьер-министр Венгрии играет свою игру и преследует свои цели, по крайней мере, он стремится остаться в истории как миротворец», — добавила Войко.

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