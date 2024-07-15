Политолог оценила действия Орбана по урегулированию конфликта между РФ и Украиной

«Сейчас не все серьезно относятся к действиям Орбана. Его визит не был обсужден с другими членами ЕС, он посещает Москву и Пекин, что недоступно другим лидерам по политическим причинам. Из-за этого его критикуют, также потому что Орбана до сих пор воспринимают как популиста: лидера, который много говорит, но мало делает», — пояснила Войко.