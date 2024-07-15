Психиатр послал желающих заняться биохакингом в больницу

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:33
Updated Сегодня, 07:33
Pravda.Ru попросила психиатра-нарколога, психотерапевта главврача АСД-центра, кандидата медицинских наук Максима Гришина оценить безопасность модного поветрия.
«Биохакинг — это очередное модное увлечение человечества, и сама по себе идея улучшения организма очень даже неплоха», — признал он.
«Но — всегда есть „но“! — как понять, сколько и каких веществ нужно именно тебе и твоему организму? Как не спровоцировать обострение хронических заболеваний или дремлющих генетических предрасположенностей? Назначение самостоятельно различных веществ очень опасно и вредно», — предупредил собеседник издания.
«У каждого вещества или препарата есть показания и противопоказания для назначения, и это должен делать специалист после тщательного изучения истории пациента», — добавил он.
Поэтому, прежде чем вмешиваться в работу организма, следует пройти всестороннее обследование, заключил специалист.