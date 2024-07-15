Психиатр послал желающих заняться биохакингом в больницу

«Но — всегда есть „но“! — как понять, сколько и каких веществ нужно именно тебе и твоему организму? Как не спровоцировать обострение хронических заболеваний или дремлющих генетических предрасположенностей? Назначение самостоятельно различных веществ очень опасно и вредно», — предупредил собеседник издания.