properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:37

Published Сегодня, 14:37

Modified Сегодня, 14:49

Updated Сегодня, 14:49

Эксперт рассказал, почему жилье сегодня выгоднее снимать, чем покупать

17 июля 2024, 14:37
Сегодня на российском рынке жилья ситуация такова, что аренда квартиры выгоднее, чем покупка. Об этом заявил Дмитрий Ракута, ипотечный брокер и эксперт по недвижимости.

По его словам, вторичный рынок сегодня в состоянии стагнации. Поэтому сейчас выгоднее арендовать жилье, чем приобретать его. За ту же сумму можно приобрести несколько квартир, если не выплачивать ипотеку заранее. Прогнозируется, что весь год будет характеризоваться высокой ключевой ставкой и застоем на вторичном рынке.

В интервью 360.ru Ракута отметил, что участники рынка ожидают решения Центробанка: оно может привести к повышению ключевой ставки.

Однако уже сейчас банки изменили свои процентные ставки. Предположительно, ключевую ставку увеличат на 1-2%, но процентные ставки по ипотеке уже начинаются от 20%. Такие условия доступны лишь небольшому числу заемщиков. По прогнозам Центробанка, к 2025 году начнется снижение ключевой ставки, а к 2026 году она составит 9-10%. В ближайшие годы предполагается снижение ставок.

Эксперт, что сейчас не стоит торопиться с ипотекой. В то же время можно рассмотреть варианты покупки за наличные, если продавец предлагает хорошую скидку.

Подпишитесь
В Прикамье подростка обвиняют в изнасиловании и убийстве 14-летней девочки
Сегодня, 14:26
Пермским дачникам рассказали, за что они могут получить серьезные штрафы
Сегодня, 15:42
Двоих жителей Прикамья вернули из украинского плена после обмена 95 на 95
Сегодня, 14:21
Жители Закамска выйдут на пикет против строительства исправительного центра ФСИН
Сегодня, 12:26
В Добрянке возродили рецепт старинного десерта времен Строгановых
Сегодня, 11:44
«Пожалуйста, не обижайте меня». Пермяки нашли собаку с запиской с просьбой о помощи
Сегодня, 13:36