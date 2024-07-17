Эксперт рассказал, почему жилье сегодня выгоднее снимать, чем покупать

Posted Сегодня, 14:37
Published Сегодня, 14:37
Modified Сегодня, 14:49
Updated Сегодня, 14:49
По его словам, вторичный рынок сегодня в состоянии стагнации. Поэтому сейчас выгоднее арендовать жилье, чем приобретать его. За ту же сумму можно приобрести несколько квартир, если не выплачивать ипотеку заранее. Прогнозируется, что весь год будет характеризоваться высокой ключевой ставкой и застоем на вторичном рынке.
В интервью 360.ru Ракута отметил, что участники рынка ожидают решения Центробанка: оно может привести к повышению ключевой ставки.
Однако уже сейчас банки изменили свои процентные ставки. Предположительно, ключевую ставку увеличат на 1-2%, но процентные ставки по ипотеке уже начинаются от 20%. Такие условия доступны лишь небольшому числу заемщиков. По прогнозам Центробанка, к 2025 году начнется снижение ключевой ставки, а к 2026 году она составит 9-10%. В ближайшие годы предполагается снижение ставок.
Эксперт, что сейчас не стоит торопиться с ипотекой. В то же время можно рассмотреть варианты покупки за наличные, если продавец предлагает хорошую скидку.