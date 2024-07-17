Эксперт рассказал, почему жилье сегодня выгоднее снимать, чем покупать

По его словам, вторичный рынок сегодня в состоянии стагнации. Поэтому сейчас выгоднее арендовать жилье, чем приобретать его. За ту же сумму можно приобрести несколько квартир, если не выплачивать ипотеку заранее. Прогнозируется, что весь год будет характеризоваться высокой ключевой ставкой и застоем на вторичном рынке.