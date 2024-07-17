В Соликамске закрывают санаторий для детей, больных туберкулезом

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Updated Сегодня, 06:32
В редакцию Properm.ru обратились сотрудники санатория «Росинка» из города Соликамска Пермского края. Они просят о помощи. Министерство здравоохранения Пермского края приняло решение закрыть санаторий. Из двух детских краевых санаториев остался только один, в Перми.
Санаторий принимает на лечение и оздоровление детей 3–7 лет, больных туберкулезом, из территорий Пермского края и групп риска по развитию туберкулеза. Двухэтажное кирпичное здание общей площадью около 3 тыс. кв. м, огороженная озелененная территория с современным детским игровым оборудованием и теневыми навесами. Санаторий подключен к централизованным сетям отопления, водоснабжения, канализации, энергоснабжения; оборудован приточно-вытяжной и автоматической вентиляцией; имеется собственный пищеблок.
Медицинская помощь оказывается во фтизиатрическом отделении, рассчитанном на одновременное круглосуточное пребывание 105 детей. Для каждой из пяти групп есть две спальные комнаты, игровая комната, буфетная, два санузла с индивидуальными закрывающимися кабинками и необходимым сантехническим оборудованием, столовая и гардеробная.
Лариса Торопова, одна из сотрудниц, рассказала, что в 2020 году прошла реорганизация, несколько детских санаториев, в том числе «Росинку», присоединили к ГБУЗ ПК «Клинический фтизиопульмонологический медицинский центр» в Перми. После реорганизации все присоединенные детские санатории, кроме соликамского, закрыли.
«Вот и до нас добрались, и дело не в том, что в крае побороли такое заболевание, как туберкулез! — возмущена Лариса Торопова. — Детей, которые находятся в контакте, и даже сами болеют, по сравнению с 2018 годом (когда я пришла работать в „Росинку“), стало больше. У нас нет дефицита мест, пустующих коек, у нас всегда всё занято, и очередь есть».
В санаторий приезжала комиссия из Перми, представители министерства социальной защиты, смотрели здание под нужды дома престарелых. Лариса Торопова считает, что детям здание нужнее. «Да и не подходит оно под дом престарелых! — говорит Лариса. — Им нужны палаты, а тут детский сад, по сути».
Сотрудница Роза Верещагина рассказывает, что санаторий очень востребован. «У нас всегда все группы заняты, — говорит она. — Контактные дети, дети после лечения, после больницы. У нас прекрасная база — как развивающая, так и лечебно-оздоровительная. Матери в больницах лечатся, а дети у нас. Все условия созданы для детей. Очень жалко санаторий».
Еще одна сотрудница, Яна, говорит: «Конечно, очень важно сохранить санаторий. Он находится в прекрасном месте — в лесном массиве. Количество детей в соответствии с планом выполняется и перевыполняется. Больных и контактных детей стало больше, чем было три-четыре года назад. Дети проходят лечение три месяца, но могут и до года оставаться в санатории, по показаниям. Для меня тоже важно, чтобы санаторий не закрыли, не хочу остаться без работы».
В минздраве Пермского края закрытие санатория прокомментировали так: «Показатель обеспеченности детскими санаторными койками составляет 0,21 на 1 тыс. детей до 14 лет, в Приволжском федеральном округе — 0,18, в Уральском федеральном округе — 0,08. В Пермском крае этот показатель составляет 0,43 на 1 тыс. детей. Отметим, что в настоящее время в Пермском крае потребность в прохождении санаторно-курортного лечения от туберкулеза у детей в три раза меньше, чем количество развернутых коек в существующих профильных санаториях».
В ведомстве отметили, что количество детей в Пермском крае, которым была показана санаторно-курортная помощь, без ее возможной замены на амбулаторную, составило в 2022 году — 22 ребенка (10,7%), в 2023-м — 24 ребенка (11,1%), за 6 месяцев 2024 года — 4 ребенка (7,1%).
При этом минздрав противоречит сам себе, отмечая, что детей из Соликамска и близлежащих территорий будут направлять в краевой детский санаторий для больных туберкулезом «Малыш» (Пермь) в количестве до 50 человек в течение каждой смены.
Если в крае нет детей, которым показана санаторная помощь без возможной замены на амбулаторную, откуда до 50 детей только из Соликамска и близлежащих территорий?
В санатории «Росинка» работает 31 человек, в минздраве заверили, что всех трудоустроят в другие медицинские учреждения Соликамска и Пермского края.
Журналист Properm.ru пообщался с врачами-фтизиатрами по поводу закрытия краевой школы противотуберкулезного профиля в Верещагино и детских санаториев в Кудымкаре, Соликамске и других городах. Врачи пояснили, что открыто, с упоминанием фамилий и должностей, говорить не будут, потому что «это вопрос политический». По словам медиков, минздрав уже провел с ними «разъяснительную» работу.
Кстати, на интервью для Properm.ru изначально был согласен главный внештатный фтизиатр Пермского края Александр Шурыгин, но пока шла работа над статьей, он перезвонил, объяснил, что только минздрав будет давать информацию.
«Ничего у нас кардинально не поменялось в ситуации с туберкулезом, необъявленная эпидемия никуда не делась, — рассказал врач-фтизиатр одной из территорий края на условиях анонимности. — Все улучшения связаны с принимаемыми общероссийскими мерами. Пандемия ковида в ситуации с туберкулезом сработала как в минус (люди с ослабленным иммунитетом не могли бороться с поражением органов дыхания), так и в плюс — разобщила людей, контактов было меньше! Как этого не понимать?»
По данным Минздрава РФ, в 2021 году в Пермском крае больных туберкулезом было 47 на 100 тыс. жителей при среднероссийском показателе 30,8 чел. на 100 тыс. жителей. Для сравнения, в Московской области в том же году этот показатель был равен 19 человек на 100 тыс. жителей.
За 6 месяцев 2023 года, по данным Минздрава РФ, Пермский край оказался в числе регионов с наибольшим приростом числа заболевших туберкулезом (+15% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года) и с наибольшим ростом смертности (+39,6%).
Кроме того, по данным Минздрава РФ, Пермский край входит в число регионов с высокой распространенностью туберкулеза среди ВИЧ-инфицированных. Туберкулез — самая распространенная причина смерти у ВИЧ-положительных. В Пермском крае распространенность туберкулеза, ассоциированного с ВИЧ, — 18 на 100 тыс. жителей, а в России этот показатель — 6,6 на 100 тыс. жителей.
«И школы противотуберкулезного профиля, и детские сады, и санатории — всё это часть большой работы, благодаря которой удалось переломить ситуацию с туберкулезом и смертностью от него в целом в России, — рассказывает врач-фтизиатр. — Но Пермский край по многим показателям в зоне высокого риска — многие показатели, связанные с тяжестью заболевания и выявляемостью, выше общероссийских. Мы слишком рано начали сворачивать эффективную систему помощи. Это может обернуться катастрофой».