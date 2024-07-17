В Соликамске закрывают санаторий для детей, больных туберкулезом

Сотрудница Роза Верещагина рассказывает, что санаторий очень востребован. «У нас всегда все группы заняты, — говорит она. — Контактные дети, дети после лечения, после больницы. У нас прекрасная база — как развивающая, так и лечебно-оздоровительная. Матери в больницах лечатся, а дети у нас. Все условия созданы для детей. Очень жалко санаторий».