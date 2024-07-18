Медведь проник в деревенский огород под Сергиевым Посадом

Posted Сегодня, 07:27
Published Сегодня, 07:27
Modified Сегодня, 07:32
Updated Сегодня, 07:32
«Еще весной мы увидели следы на участке, но не восприняли их всерьез, потому что прежде думали, что медведи не обитают в наших лесах. А теперь вот, пожалуйста,» — рассказала свидетельница. Об этом пишет издание regions.ru.
По словам местных жителей, конечно, страшно, когда на территории появляется такой хищник, даже если он еще юный. У многих домов в деревне нет ограждений, потому что посторонние люди здесь — редкость.
Деревня расположена в северо-восточной части Сергиево-Посадского округа, приблизительно в 86 километрах на север от Московской кольцевой автодороги и в 80 километрах от границы с Тверской областью.