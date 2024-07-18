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Медведь проник в деревенский огород под Сергиевым Посадом

18 июля 2024, 07:27
Бурый медведь зашел на территорию одного из домовладений деревни Вонякино под Сергиевым Посадом. Зверь попробовал красную смородину с кустов и ушел. Хозяйка участка отметила, что ягод было не жалко, но для предосторожности жильцы спрятались в доме и закрыли собак.

«Еще весной мы увидели следы на участке, но не восприняли их всерьез, потому что прежде думали, что медведи не обитают в наших лесах. А теперь вот, пожалуйста,» — рассказала свидетельница. Об этом пишет издание regions.ru.

По словам местных жителей, конечно, страшно, когда на территории появляется такой хищник, даже если он еще юный. У многих домов в деревне нет ограждений, потому что посторонние люди здесь — редкость.

Деревня расположена в северо-восточной части Сергиево-Посадского округа, приблизительно в 86 километрах на север от Московской кольцевой автодороги и в 80 километрах от границы с Тверской областью.

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