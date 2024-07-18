Невролог Лялите рассказала про способы охлаждения в жару без кондиционера

В первую очередь важно защитить свою кожу от солнца с помощью санскрина, а также надеть головной убор. С собой нужно иметь термос с холодной водой, можно даже с добавлением льда. Однако специалист не советует употреблять жидкость за один присест: важно пить мелкими глотками и раз в полчаса. Также желательно иметь с собой термальную воду. Ее нанесение на стопы, внутреннюю сторону рук и голову облегчат состояние.