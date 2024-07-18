Невролог Лялите рассказала про способы охлаждения в жару без кондиционера

Posted Сегодня, 05:25
Published Сегодня, 05:25
Modified Сегодня, 05:26
Updated Сегодня, 05:26
В первую очередь важно защитить свою кожу от солнца с помощью санскрина, а также надеть головной убор. С собой нужно иметь термос с холодной водой, можно даже с добавлением льда. Однако специалист не советует употреблять жидкость за один присест: важно пить мелкими глотками и раз в полчаса. Также желательно иметь с собой термальную воду. Ее нанесение на стопы, внутреннюю сторону рук и голову облегчат состояние.
«Если окажетесь рядом с фонтанами, бьющими из-под земли, не стесняйтесь — намочите ноги и одежду под струями воды! Эти фонтаны для того и созданы, чтобы спасти вас от жары», — объясняет Иоланта Лялите.
В жару полезными окажутся портативные вентиляторы и веера. Также можно предварительно охлаждать одежду в морозилке, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».