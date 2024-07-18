Ученые доказали, что ожирение на всю жизнь повреждает сердце

Posted Сегодня, 05:06
Published Сегодня, 05:06
Modified Сегодня, 08:15
Updated Сегодня, 08:15
Ученые из США и Саудовской Аравии выяснили, что у людей, которые страдали ожирением после 20 лет, с большой долей вероятности после 60 лет разовьются болезни сердца. Соответствующие результаты исследования были опубликованы в журнале European Heart Journal.
Выводы были сделаны после изучения 1690 молодых добровольцев, которым на протяжении всего периода взросления измеряли индекс массы тела (ИМТ), а также проверяли работу сердца, пишет ИА RuNews24.ru.
Выяснилось, что негативные эффекты ожирения сказываются на протяжении всей оставшейся жизни, даже если вес давно пришел в норму.