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Posted Сегодня, 05:06

Published Сегодня, 05:06

Modified Сегодня, 08:15

Updated Сегодня, 08:15

Ученые доказали, что ожирение на всю жизнь повреждает сердце

18 июля 2024, 05:06
Исследование подтвердило долгосрочный ущерб левому сердечному желудочку от ожирения в любом возрасте. Негативные последствия сохраняются, даже если вернуться к нормальному весу.

Ученые из США и Саудовской Аравии выяснили, что у людей, которые страдали ожирением после 20 лет, с большой долей вероятности после 60 лет разовьются болезни сердца. Соответствующие результаты исследования были опубликованы в журнале European Heart Journal.

Выводы были сделаны после изучения 1690 молодых добровольцев, которым на протяжении всего периода взросления измеряли индекс массы тела (ИМТ), а также проверяли работу сердца, пишет ИА RuNews24.ru.

Выяснилось, что негативные эффекты ожирения сказываются на протяжении всей оставшейся жизни, даже если вес давно пришел в норму.

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