Борис Якушин: Слова «достойная смерть» я воспринимаю буквально

— У нас на территории есть музей. Туда приходит очень много молодежи. В период Ночи музеев 5 тысяч человек пришло. Проблема заключается в том, что на примере даже нашего музея или крематория я очень часто вижу, как взрослые сами навязывают детям страх смерти. Приезжают с экскурсией дети 10-12 лет. Они музей готовы разнести просто как тайфун — бегают, прыгают… Проблема не в детях, проблема во взрослых. Это взрослые боятся. Это мы, родители, пытаемся уберечь ребенка, когда он спрашивает что-то о смерти. Зачем ты задаешь этот вопрос? Тебе не надо это знать. Зачем ты туда пошел? Стой здесь. Стой там… Паническая атака не у ребенка — у взрослого.