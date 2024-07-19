Ученые: женщины могут справиться с гипертонией даже слабоинтенсивными тренировками

Posted Сегодня, 06:16
Published Сегодня, 06:16
Modified Сегодня, 09:19
Updated Сегодня, 09:19
Коллектив канадских ученых выяснил, что женщины, которые занимаются физическими упражнениями низкой и умеренной интенсивности, а не ведут сидячий образ жизни, меньше подвержены риску заработать гипертонию. Соответствующее исследование было опубликовано в издании American Journal of Physiology.
К таким выводам ученые пришли на основании анкетирования, осмотра и проверки анализов крови у 30 000 добровольцев в возрасте от 45 до 85 лет. Среди прочего их спрашивали о повседневном рационе, экономическом положении и занятиях спортом, пишет ИА RuNews24.ru.
Выяснилось, что женщины реже страдали от лишнего веса и гипертонии. Физические нагрузки положительно влияли на самочувствие испытуемых обоих полов, но мужчинам для схожего с женским результата требовались более интенсивные физические нагрузки.