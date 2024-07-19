Ученые: женщины могут справиться с гипертонией даже слабоинтенсивными тренировками

Ученые выяснили, что женщины реже, чем мужчины, сталкиваются с ожирением и гипертонией. О том, кому проще бороться с гипертонией и лишним весом, стало известно после обследования 30 000 добровольцев.