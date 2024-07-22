Британские нефтяники помогут команде Audi в «Формуле-1»

Posted Сегодня, 11:12
Published Сегодня, 11:12
Modified Сегодня, 11:14
Updated Сегодня, 11:14
Техническим партнером Audi станет британская нефтяная компания BP. Топливо, поставляемое компанией, будет соответствовать требованиям FIA, направленным на снижение выбросов парниковых газов болидами «Формулы-1». Об этом сообщает портал newkhakasiya.online.
Ранее немецкий автоконцерн сотрудничал с брендом Castrol в других гоночных сериях. Так как данный бренд принадлежит BP, сотрудничество между компаниями продолжится и в «Формуле-1». Audi уже купила команду Sauber, выступающую в самой престижной гоночной серии, но имя известного производителя авто она начнет носить только с 2026 года.
Действующий босс Sauber и будущий босс Audi F1 Андреас Зайдль выразил радость от того, что важного партнера удалось заполучить уже на столь ранней стадии проекта. Адам Бейкер, исполнительный директор Audi Formula Racing, подчеркнул, что возможность в ближайшее время начать тестировать новое топливо поможет разработать качественный двигатель для новых болидов.