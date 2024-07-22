Британские нефтяники помогут команде Audi в «Формуле-1»

Ранее немецкий автоконцерн сотрудничал с брендом Castrol в других гоночных сериях. Так как данный бренд принадлежит BP, сотрудничество между компаниями продолжится и в «Формуле-1». Audi уже купила команду Sauber, выступающую в самой престижной гоночной серии, но имя известного производителя авто она начнет носить только с 2026 года.