Фокус на людях и работа в команде. Чем уникален Жизньмарт мини

Posted Сегодня, 06:45
Published Сегодня, 06:45
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К счастью, с последним могут помочь магазины Жизньмарт мини, которые открылись в Перми. Они находятся на ул. Ленина, 52а, Петропавловской, 73а и шоссе Космонавтов, 162Б.
Уникальность мини-формата сети Жизньмарт — в возможности взять лучший товар каждой категории, потратив не более 7 минут на выбор и оплату покупки, а затем бежать по делам. Если вы захотели на обед борщ с говядиной, больше не нужно стоять перед полкой с десятком товаров — отдел мониторинга поставщиков уже выбрал из всех предложенных лучшее по вкусу блюдо без искусственных добавок.
Перед тем, как попасть на полку, товар проходит строгий отбор по санитарно-эпидемиологическим нормам, дегустацию и процедуру контроля качества. Поставщик должен презентовать составы, показать, что его продукция не содержит аллергенов и не вызовет проблем со здоровьем у людей. Жизньмарт мини сотрудничает с проверенными поставщиками и выпускает товар под собственной торговой маркой. Компания старается работать с местными производителями, ведь знает, как важно поддерживать малый бизнес.
Срок годности всей готовой еды в Жизньмарт мини — двое суток. Для сравнения, готовые блюда в других магазинах хранятся 3-4 суток. Товар привозится ежедневно, что гарантирует свежесть продукции на полках. После двух суток хранения готовую еду списывают. Процессы контролирует программа, рассчитывающая автозакуп и остатки.
На полках магазина можно заметить напитки — лимонады и энергетики. Но «химии», и непонятных названий в составе продукции не найти: забудьте о таурине, кофеине и десятках красителей. Присматриваемся к мороженому: в составе сливки, цельное, обезжиренное, сухое молоко, сахар и никаких искусственных добавок.
Находясь в Жизньмарт мини, невольно обращаешь внимание на организацию пространства. Между стеллажами может пройти и молодая мама с коляской, и человек в инвалидном кресле. У входа стоят столики с цветными карандашами и бумагой для рисования, чтобы вы могли перекусить и занять ребенка. В магазины можно смело приходить даже с животными: сотрудники-супергерои погладят вашу собаку и угостят лакомством, пока вы делаете покупки.
Товар на полках расположен так, что вы не забудете о цели своего прихода и сэкономите время. В первую очередь, на полках видишь популярные японские блюда — роллы, сурими и другие, а затем еду для завтрака, обеда и ужина. После чего можно плавно перейти к десерту — тортам, пирожным и мороженому, а затем захватить домой свежий хлеб собственного производства. И не забудьте приобрести вкусные сладости и кофе с собой.
Бывает, что пермяки оставляют в магазине свои вещи: однажды девушка забыла свою сумку. Потерянную вещь сфотографировали и опубликовали в чате для покупателей — у каждого магазина есть такой. Хозяйка сумки откликнулась и вернулась за ней.
При возникновении возражений или жалоб, магазин реагирует на них в течение 15 минут. Клиент с претензией может прийти в магазин и оформить возврат, получить в подарок десерт или кофе. «Если человек пишет отзыв, что ему что-то не понравилось, мы сразу же реагируем на это, предлагаем выходы из ситуации», — говорит управляющий магазина Жизньмарт мини на Ленина, 52а Александр Блинов.
Строгая система контроля действует не только при выборе поставщиков и готовых блюд. Все магазины сети Жизньмарт регулярно посещает «зеленый агент», который проверяет работу сотрудников, наличие выкладки на полках, чистоту и условия хранения продукции в магазине. Если есть замечания, то магазин могут даже временно закрыть до устранения недостатков.
Жизньмарт не забывает и о социальной активности, стремясь быть полезным городу. Так, при поддержке компании 19 мая в Перми состоялся Всероссийский полумарафон «ЗаБег». Участникам с лучшими результатами вручили наборы с фирменными снеками от Жизньмарт мини.
Магазины мини-формата немного отличаются от большого формата. В Жизньмарт мини есть только товары первой необходимости, все, что необходимо тем, кто работает или живет поблизости с магазинами.
В команде супергероев Жизньмарт мини часто работают студенты. Им предоставляются все социальные гарантии — больничные, учебные отпуска, гибкий график для совмещения с учебой. Команда магазина всегда старается помочь и поддержать, а также дружно решать возникающие вопросы. И старшие, и младшие продавцы общаются друг с другом на «ты».
ПРЕДЛОЖЕНИЕ: по промокоду ПРОПЕРМЬ скидка 15% на все при самовывозе.
Условия: необходимо оформить заказ через приложение Жизньмарт и выбрать вариант самовывоза из магазинов Жизньмарт мини в Перми или указать промокод прямо на кассе.
Промокод действует только 1 раз за все время акции для одного гостя.
Воспользоваться промокодом можно до 15 августа 2024 года.