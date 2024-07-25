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Published Сегодня, 06:45

Modified Сегодня, 06:54

Updated Сегодня, 06:54

Фокус на людях и работа в команде. Чем уникален Жизньмарт мини

Фокус на людях и работа в команде. Чем уникален Жизньмарт мини

25 июля 2024, 06:45
Фото: предоставлено Жизньмарт мини
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Пермяки — люди увлеченные и занятые: работой, хобби, а еще всегда нужно уделять время семье и близким. Найти в потоке событий время для себя — задача непростая. А выделить перерыв на вкусный и здоровый обед — бывает еще сложнее.

К счастью, с последним могут помочь магазины Жизньмарт мини, которые открылись в Перми. Они находятся на ул. Ленина, 52а, Петропавловской, 73а и шоссе Космонавтов, 162Б.

Отличия от других

Уникальность мини-формата сети Жизньмарт — в возможности взять лучший товар каждой категории, потратив не более 7 минут на выбор и оплату покупки, а затем бежать по делам. Если вы захотели на обед борщ с говядиной, больше не нужно стоять перед полкой с десятком товаров — отдел мониторинга поставщиков уже выбрал из всех предложенных лучшее по вкусу блюдо без искусственных добавок.

Фото: Ирина Молокотина / properm.ru

Перед тем, как попасть на полку, товар проходит строгий отбор по санитарно-эпидемиологическим нормам, дегустацию и процедуру контроля качества. Поставщик должен презентовать составы, показать, что его продукция не содержит аллергенов и не вызовет проблем со здоровьем у людей. Жизньмарт мини сотрудничает с проверенными поставщиками и выпускает товар под собственной торговой маркой. Компания старается работать с местными производителями, ведь знает, как важно поддерживать малый бизнес.

Фото: предоставлено Жизньмарт мини

Срок годности всей готовой еды в Жизньмарт мини — двое суток. Для сравнения, готовые блюда в других магазинах хранятся 3-4 суток. Товар привозится ежедневно, что гарантирует свежесть продукции на полках. После двух суток хранения готовую еду списывают. Процессы контролирует программа, рассчитывающая автозакуп и остатки.

На полках магазина можно заметить напитки — лимонады и энергетики. Но «химии», и непонятных названий в составе продукции не найти: забудьте о таурине, кофеине и десятках красителей. Присматриваемся к мороженому: в составе сливки, цельное, обезжиренное, сухое молоко, сахар и никаких искусственных добавок.

Фото: Ирина Молокотина / properm.ru

Ориентация на людей

Находясь в Жизньмарт мини, невольно обращаешь внимание на организацию пространства. Между стеллажами может пройти и молодая мама с коляской, и человек в инвалидном кресле. У входа стоят столики с цветными карандашами и бумагой для рисования, чтобы вы могли перекусить и занять ребенка. В магазины можно смело приходить даже с животными: сотрудники-супергерои погладят вашу собаку и угостят лакомством, пока вы делаете покупки.

Фото: Ирина Молокотина / properm.ru

Товар на полках расположен так, что вы не забудете о цели своего прихода и сэкономите время. В первую очередь, на полках видишь популярные японские блюда — роллы, сурими и другие, а затем еду для завтрака, обеда и ужина. После чего можно плавно перейти к десерту — тортам, пирожным и мороженому, а затем захватить домой свежий хлеб собственного производства. И не забудьте приобрести вкусные сладости и кофе с собой.

Фото: предоставлено Жизньмарт мини

Бывает, что пермяки оставляют в магазине свои вещи: однажды девушка забыла свою сумку. Потерянную вещь сфотографировали и опубликовали в чате для покупателей — у каждого магазина есть такой. Хозяйка сумки откликнулась и вернулась за ней.

При возникновении возражений или жалоб, магазин реагирует на них в течение 15 минут. Клиент с претензией может прийти в магазин и оформить возврат, получить в подарок десерт или кофе. «Если человек пишет отзыв, что ему что-то не понравилось, мы сразу же реагируем на это, предлагаем выходы из ситуации», — говорит управляющий магазина Жизньмарт мини на Ленина, 52а Александр Блинов.

Фото: Ирина Молокотина / properm.ru

Строгая система контроля действует не только при выборе поставщиков и готовых блюд. Все магазины сети Жизньмарт регулярно посещает «зеленый агент», который проверяет работу сотрудников, наличие выкладки на полках, чистоту и условия хранения продукции в магазине. Если есть замечания, то магазин могут даже временно закрыть до устранения недостатков.

Жизньмарт — для города и края

Жизньмарт не забывает и о социальной активности, стремясь быть полезным городу. Так, при поддержке компании 19 мая в Перми состоялся Всероссийский полумарафон «ЗаБег». Участникам с лучшими результатами вручили наборы с фирменными снеками от Жизньмарт мини.

Магазины мини-формата немного отличаются от большого формата. В Жизньмарт мини есть только товары первой необходимости, все, что необходимо тем, кто работает или живет поблизости с магазинами.

Фото: Ирина Молокотина / properm.ru

Лояльность и поддержка сотрудников

В команде супергероев Жизньмарт мини часто работают студенты. Им предоставляются все социальные гарантии — больничные, учебные отпуска, гибкий график для совмещения с учебой. Команда магазина всегда старается помочь и поддержать, а также дружно решать возникающие вопросы. И старшие, и младшие продавцы общаются друг с другом на «ты».

Фото: Ирина Молокотина / properm.ru

ПРЕДЛОЖЕНИЕ: по промокоду ПРОПЕРМЬ скидка 15% на все при самовывозе.

Условия: необходимо оформить заказ через приложение Жизньмарт и выбрать вариант самовывоза из магазинов Жизньмарт мини в Перми или указать промокод прямо на кассе.

Промокод действует только 1 раз за все время акции для одного гостя.

Воспользоваться промокодом можно до 15 августа 2024 года.

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