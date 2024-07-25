Фокус на людях и работа в команде. Чем уникален Жизньмарт мини

Товар на полках расположен так, что вы не забудете о цели своего прихода и сэкономите время. В первую очередь, на полках видишь популярные японские блюда — роллы, сурими и другие, а затем еду для завтрака, обеда и ужина. После чего можно плавно перейти к десерту — тортам, пирожным и мороженому, а затем захватить домой свежий хлеб собственного производства. И не забудьте приобрести вкусные сладости и кофе с собой.