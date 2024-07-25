Опасны ли антиперспиранты при частом использовании

Антиперспиранты предназначены для блокировки выделения пота в подмышечных зонах, где количество токсинов, выводимых через пот, ничтожно мало и не наносит вреда организму. При этом, если потоотделение в одной области снижено, организм компенсирует это усиленным выделением пота в других местах.