Опасны ли антиперспиранты при частом использовании

Posted Сегодня, 06:31
Published Сегодня, 06:31
Modified Сегодня, 06:31
Updated Сегодня, 06:31
Антиперспиранты предназначены для блокировки выделения пота в подмышечных зонах, где количество токсинов, выводимых через пот, ничтожно мало и не наносит вреда организму. При этом, если потоотделение в одной области снижено, организм компенсирует это усиленным выделением пота в других местах.
Основную нагрузку по выведению токсинов несут почки. Важно использовать антиперспиранты осторожно из-за их химического состава, пишет Pravda.Ru.
В целом, при правильном использовании антиперспиранты не представляют опасности для здоровья и помогают контролировать потоотделение в подмышечных зонах, особенно в жаркую погоду или при физической активности.