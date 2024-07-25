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Published Сегодня, 06:31

Modified Сегодня, 06:31

Updated Сегодня, 06:31

Опасны ли антиперспиранты при частом использовании

25 июля 2024, 06:31
Антиперспиранты необходимы в любое время года, особенно летом, чтобы справиться с запахом пота. Некоторые люди полагают, что использование этих средств может вредить здоровью, препятствуя выведению токсинов.

Антиперспиранты предназначены для блокировки выделения пота в подмышечных зонах, где количество токсинов, выводимых через пот, ничтожно мало и не наносит вреда организму. При этом, если потоотделение в одной области снижено, организм компенсирует это усиленным выделением пота в других местах.

Основную нагрузку по выведению токсинов несут почки. Важно использовать антиперспиранты осторожно из-за их химического состава, пишет Pravda.Ru.

В целом, при правильном использовании антиперспиранты не представляют опасности для здоровья и помогают контролировать потоотделение в подмышечных зонах, особенно в жаркую погоду или при физической активности.

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