Ученые назвали максимальный размер динозавров

Компьютерные расчеты показали, что самые крупные известные окаменелости представляют лишь 1% от возможных размеров, и чтобы найти особь из 0,01%, потребуется примерно 1000 лет раскопок. В соответствии с компьютерной моделью, самая крупная особь динозавров (1 на 2,5 миллиарда) могла быть на 70 процентов массивнее и на 25 процентов длиннее, чем самые крупные из известных особей.