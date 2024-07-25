Ученые назвали максимальный размер динозавров

Posted Сегодня, 08:39
Published Сегодня, 08:39
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Updated Сегодня, 08:39
Как сообщает newkhakasiya.online, дискуссии о габаритах динозавров никогда не прекращаются. Поскольку множество видов известно только по единичным или ограниченным находкам, вероятность того, что они представляют самые крупные особи, крайне мала. Вопрос остается открытым: насколько большими были крупнейшие представители?
Чтобы ответить на этот вопрос, палеонтологи провели компьютерное моделирование популяций тираннозавров, учитывая такие факторы, как численность, скорость роста, срок жизни и неполноту ископаемых. Результаты их работы были опубликованы в журнале Ecology and Evolution.
Тираннозавра выбрали ввиду хорошей изученности. Дисперсия размеров тела во взрослом возрасте была смоделирована на основе живых примеров аллигаторов, которых выбрали из-за их больших размеров и близкого родства с динозаврами.
Компьютерные расчеты показали, что самые крупные известные окаменелости представляют лишь 1% от возможных размеров, и чтобы найти особь из 0,01%, потребуется примерно 1000 лет раскопок. В соответствии с компьютерной моделью, самая крупная особь динозавров (1 на 2,5 миллиарда) могла быть на 70 процентов массивнее и на 25 процентов длиннее, чем самые крупные из известных особей.
Если данные верны, максимальный размер динозавра 15 метров в длину, а вес его мог составлять 15 тонн.