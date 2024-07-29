Названы самые облучающие нас приборы и гаджеты

Posted Сегодня, 05:18
Published Сегодня, 05:18
Modified Сегодня, 05:21
Updated Сегодня, 05:21
«Если вы померите в обычной городской квартире, вы обнаружите минимум десяток Wi-Fi сетей — не только своих, но и соседских. Такая какофония не полезна в пролонгированном действии, она, безусловно, скажется на продолжительности жизни, на иммунитете, на системе кроветворения. Но это будет такое долгое воздействие, которое скажется в течение не дней, не месяцев, а лет», — предупредил собеседник издания.
По-своему опасно излучение как всевозможных гаджетов, так и мощных электроприборов. «С одной стороны, высокочастотные колебания более высокоэнергетичны с точки зрения воздействия на организм. Но, с другой стороны, нужно смотреть ещё степень проникающей способности, потому что высокочастотные могут не так эффективно пройти через бетонные стены наших квартир и так далее. Каждая частота имеет свои особенности. Поэтому говорить здесь однозначно нельзя», — пояснил эксперт.
Он дал несколько советов по защите электромагнитного излучения.
«Простое правило: самое максимальное расстояние между излучателем и головой», — подытожил Илья Рыбальченко.