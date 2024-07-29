Названы самые облучающие нас приборы и гаджеты

«Если вы померите в обычной городской квартире, вы обнаружите минимум десяток Wi-Fi сетей — не только своих, но и соседских. Такая какофония не полезна в пролонгированном действии, она, безусловно, скажется на продолжительности жизни, на иммунитете, на системе кроветворения. Но это будет такое долгое воздействие, которое скажется в течение не дней, не месяцев, а лет», — предупредил собеседник издания.