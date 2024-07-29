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Published Сегодня, 05:18

Modified Сегодня, 05:21

Updated Сегодня, 05:21

Названы самые облучающие нас приборы и гаджеты

29 июля 2024, 05:18
В современном мире электромагнитные поля окружают нас повсюду и пронизывают организм. Об их вреде для здоровья и способах сберечь его «Правде.Ру» рассказал член Совета МГО Российского экологического движения инженер-физик Илья Рыбальченко.

«Если вы померите в обычной городской квартире, вы обнаружите минимум десяток Wi-Fi сетей — не только своих, но и соседских. Такая какофония не полезна в пролонгированном действии, она, безусловно, скажется на продолжительности жизни, на иммунитете, на системе кроветворения. Но это будет такое долгое воздействие, которое скажется в течение не дней, не месяцев, а лет», — предупредил собеседник издания.

По-своему опасно излучение как всевозможных гаджетов, так и мощных электроприборов. «С одной стороны, высокочастотные колебания более высокоэнергетичны с точки зрения воздействия на организм. Но, с другой стороны, нужно смотреть ещё степень проникающей способности, потому что высокочастотные могут не так эффективно пройти через бетонные стены наших квартир и так далее. Каждая частота имеет свои особенности. Поэтому говорить здесь однозначно нельзя», — пояснил эксперт.

Он дал несколько советов по защите электромагнитного излучения.

  • В первую очередь, не ставить рядом с головой сотовый телефон на зарядку.
  • Второе — не засыпать в наушниках, подключенных к сотовому телефону, потому что в этом случае электромагнитное излучение идёт прямо в голову. Не засыпать в Bluetooth наушниках.
  • Роутеры обязательно должны находиться подальше — в коридоре, где-то над входной дверью, то есть не в жилых комнатах. Нормальный роутер благополучно добьёт до вашего телефона, телевизора и так далее. Но при этом непосредственно с ним вы контактировать не будете».

«Простое правило: самое максимальное расстояние между излучателем и головой», — подытожил Илья Рыбальченко.

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