Ученые нашли способ контролировать популяцию москитов без инсектицидов

Исследование генетических факторов должно помочь в разработке стратегии для создания популяции москитов, в которой будут только самцы. Это позволит контролировать их численность. Также результаты исследования могут помочь в будущем разработать другие методы борьбы с переносчиками заболеваний, выявив гены, отвечающие за поведение самок. На текущий момент с переносчиками вируса Зика и лихорадки денге борются с помощью инсектицидов, но данный метод вреден для окружающей среды и в последнее время теряет эффективность.