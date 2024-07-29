Ученые нашли способ контролировать популяцию москитов без инсектицидов

Posted Сегодня, 09:17
Published Сегодня, 09:17
Modified Сегодня, 09:17
Updated Сегодня, 09:17
Ученые изучали генетическую основу видовой несовместимости. В рамках исследования они скрестили желтолихорадочного комара, который является одним из главных переносчиков заболеваний, и вид комара из Индийского океана. При скрещивании потомства с одним родителем почти 10% особей стали неспособными к размножению. Исследователи отмечают, что это самцы, которые имеют смешанные признаки. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.
В рамках исследования ученые уделили особое внимание трём областям. Первая — морфологический и анатомический уровень, в первую очередь речь идет о репродуктивных органах. Вторая — гены, которые влияют на определение пола, один из них является главным регулятором. Два других гена отвечают за специфические варианты сплайсинга для обоих полов. И последняя область, исследованная учеными, — общая экспрессия генов. Они пытались определить норму по данному показателю.
Исследование генетических факторов должно помочь в разработке стратегии для создания популяции москитов, в которой будут только самцы. Это позволит контролировать их численность. Также результаты исследования могут помочь в будущем разработать другие методы борьбы с переносчиками заболеваний, выявив гены, отвечающие за поведение самок. На текущий момент с переносчиками вируса Зика и лихорадки денге борются с помощью инсектицидов, но данный метод вреден для окружающей среды и в последнее время теряет эффективность.