Японские власти призвали граждан страны отказаться от поездок в РФ

Японский парламентарий Мунэо Судзуки отправился в Россию. У него запланированы в Москве встречи с сотрудниками Министерства иностранных дел РФ, а также с представителями Росрыболовства. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси отказался комментировать эту поездку. По его утверждению, рекомендации правительства по части визитов на российскую территорию совсем иные, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».