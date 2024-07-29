Японские власти призвали граждан страны отказаться от поездок в РФ

Posted Сегодня, 05:12
Published Сегодня, 05:12
Modified Сегодня, 05:14
Updated Сегодня, 05:14
Японский парламентарий Мунэо Судзуки отправился в Россию. У него запланированы в Москве встречи с сотрудниками Министерства иностранных дел РФ, а также с представителями Росрыболовства. Генеральный секретарь кабинета министров Японии Есимаса Хаяси отказался комментировать эту поездку. По его утверждению, рекомендации правительства по части визитов на российскую территорию совсем иные, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
«Россия отнесена к странам с третьим уровнем опасности, какова бы ни была цель, мы призываем граждан отказаться от поездок в Россию», — указал он.
Генсек добавил, что его государство продолжит политику санкций и поддержку Украины.
Ранее Есимаса Хаяси заявил, что санкции Москвы в отношении японских граждан совершенно неприемлемы. Российская сторона ограничивает законную деятельность японских компаний, что Япония не может принять от российских властей.