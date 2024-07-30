Трансформера, вдохновленного оригами, отправят в космос

Исследователи смогли создать больше тысячи форм, используя всего три мотора. Устройство принимало форму моста, туннеля и даже многоэтажного здания. При этом робот способен двигаться в разные стороны, меняя форму конструкции и даже нести груз в три раза больше собственного веса. Следующим этапом ученые видят проверку такого трансформера на практике. Среди вариантов рассматривается даже отправка в космос. Модули можно отправить отдельно и собрать механизм уже на месте.