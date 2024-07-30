Трансформера, вдохновленного оригами, отправят в космос

Posted Сегодня, 10:04
Published Сегодня, 10:04
Modified Сегодня, 10:06
Updated Сегодня, 10:06
В журнале Nature Communications опубликована статья, в которой учёные изучают вопрос создания максимального количества форм при минимуме механизмов. В рамках экспериментов они создали на 3D-принтере полые пластиковые кубы и соединили 36 из них шарнирами. Часть шарниров закреплена штифтами, остальные активируются мотором. Об этом пишет портал newkhakasiya.online.
Исследователи смогли создать больше тысячи форм, используя всего три мотора. Устройство принимало форму моста, туннеля и даже многоэтажного здания. При этом робот способен двигаться в разные стороны, меняя форму конструкции и даже нести груз в три раза больше собственного веса. Следующим этапом ученые видят проверку такого трансформера на практике. Среди вариантов рассматривается даже отправка в космос. Модули можно отправить отдельно и собрать механизм уже на месте.
Авторы статьи рассказали, что при создании этого механизма они вдохновлялись оригами. Однако с данным видом творчества у трансформера мало общего, и он больше похож на киригами.