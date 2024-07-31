Госдума приняла закон, позволяющий самостоятельно готовить документы на землю

Posted Сегодня, 06:40
Published Сегодня, 06:40
Modified Сегодня, 09:44
Updated Сегодня, 09:44
Теперь россияне смогут воспользоваться онлайн-сервисом «Земля просто» и самостоятельно решать все вопросы, связанные с оформлением документов.
Раньше гражданам было необходимо обращаться к кадастровым инженерам для создания схемы участка, что требовало определённых навыков и знаний. Новый закон предусматривает переход на электронный формат подготовки документов, что позволит людям без специальной подготовки формировать участки на кадастровом плане территории, пишет ИА RuNews24.ru.
Сервис «Земля просто» прошёл тестирование и гарантирует отсутствие ошибок при оформлении участков. Это значит, что граждане смогут выполнять эту задачу самостоятельно, без необходимости обращаться к специалистам.
Сервис прост в использовании и предоставляет возможность не только формировать участки, но и получать уведомления о возможных отказах в предоставлении земли по разным причинам. Например, если участок находится в охранной зоне газопровода, пользователю будет предложена альтернативная схема.
Сервис «Земля просто» доступен для обращения по вопросам предоставления государственных и муниципальных земель. Пользователи смогут самостоятельно выбрать подходящий участок, подготовить необходимые документы в онлайн-режиме и подать заявку на его получение.