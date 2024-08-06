Флеболог Смирнова рассказала, кто находится в группе риска развития тромбоза

В группе риска развития тромбоза находятся люди с избыточным весом, мужчины пожилого возраста, будущие мамы и только что родившие женщины, а также онкобольные. Об этом информирует врач-флеболог Елена Смирнова.