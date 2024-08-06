Флеболог Смирнова рассказала, кто находится в группе риска развития тромбоза

Posted Сегодня, 16:26
Published Сегодня, 16:26
Modified Сегодня, 16:26
Updated Сегодня, 16:26
Причины тромбообразования называют термином «Триада Вирхова», включающим повышенную свертываемость крови, повреждение стенок вен и замедленный кровоток. Флеболог выделила группы людей, подверженных риску, пишет 360.ru.
«Это мужчины старше 40 лет, пациенты после травм и операций, будущие мамы и женщины после родов, люди с избыточным весом, девушки, принимающие гормональные контрацептивы», — сообщила Смирнова.