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Флеболог Смирнова рассказала, кто находится в группе риска развития тромбоза

6 августа 2024, 16:26
В группе риска развития тромбоза находятся люди с избыточным весом, мужчины пожилого возраста, будущие мамы и только что родившие женщины, а также онкобольные. Об этом информирует врач-флеболог Елена Смирнова.

Причины тромбообразования называют термином «Триада Вирхова», включающим повышенную свертываемость крови, повреждение стенок вен и замедленный кровоток. Флеболог выделила группы людей, подверженных риску, пишет 360.ru.

«Это мужчины старше 40 лет, пациенты после травм и операций, будущие мамы и женщины после родов, люди с избыточным весом, девушки, принимающие гормональные контрацептивы», — сообщила Смирнова.

#Алина Ибрагимова
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