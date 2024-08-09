Россиянам рассказали, как принцип «лесенки» увеличит сбережения

Затем стоит разделить накопления на несколько «конвертов» в соответствии со сроками, когда они понадобятся (или не понадобятся) для покрытия расходов, помимо ежемесячных платежей. После этого, исходя из сроков «конвертов», можно выбрать подходящие депозиты для размещения средств.