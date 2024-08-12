Метеоролог сообщила, что магнитных бурь стало больше

Как отметила метеоролог Татьяна Позднякова количество таких природных явлений увеличилось из-за пиковой активности Солнца. «Внутри Солнца происходят процессы, вызывающие выбросы солнечной энергии, последствия которых приводят к возмущению магнитного поля Земли, что и вызывает магнитные бури», — пояснила Позднякова ОСН.



Метеоролог подчеркнула, что магнитные бури носят цикличный характер. Она напомнила, что ранее уже были периоды, когда подобные природные явления наблюдались довольно часто, пишет Regions.



«У Солнца есть свои естественные циклы — 11-летний, 22-летний. Когда его активность нарастает, то магнитные бури случаются чаще. Это определяется астрономическими законами», — добавила Татьяна Позднякова.