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Posted 13 августа, 15:00

Published 13 августа, 15:00

Modified Сегодня, 00:14

Updated Сегодня, 00:14

В Якутии обнаружили тело третьей девочки, утонувшей в Лене

13 августа 2024, 15:00
В Якутии обнаружили третью девочку, которая пропала в районе рыболовецкого участка Кюп-Сарай в Булунском районе. Пресс-служба региональной службы спасения сообщила, что её нашли недалеко от места происшествия.

11 августа вечером стало известно о пропаже детей. Последний раз девочек видели играющими возле реки Лена рядом с селом Кюсор, сообщает 360.ru.

Тела детей перевезут в Тикси. Психолог и руководитель отдела профилактики службы спасения Якутии отправятся на место происшествия, чтобы оказать необходимую помощь.

Следователи региона возбудили уголовное дело после исчезновения детей по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.

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