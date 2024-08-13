В Якутии обнаружили тело третьей девочки, утонувшей в Лене

Posted 13 августа, 15:00
Published 13 августа, 15:00
Modified Сегодня, 00:14
Updated Сегодня, 00:14
11 августа вечером стало известно о пропаже детей. Последний раз девочек видели играющими возле реки Лена рядом с селом Кюсор, сообщает 360.ru.
Тела детей перевезут в Тикси. Психолог и руководитель отдела профилактики службы спасения Якутии отправятся на место происшествия, чтобы оказать необходимую помощь.
Следователи региона возбудили уголовное дело после исчезновения детей по статье о причинении смерти по неосторожности двум или более лицам.