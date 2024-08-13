В Якутии обнаружили тело третьей девочки, утонувшей в Лене

В Якутии обнаружили третью девочку, которая пропала в районе рыболовецкого участка Кюп-Сарай в Булунском районе. Пресс-служба региональной службы спасения сообщила, что её нашли недалеко от места происшествия.