Россиянам сообщили о вредных свойствах варенья

Варенье содержит мало витаминов и минералов. Об этом напомнила кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева в эфире «Радио 1». Она подчеркнула, что полезные вещества могут быть разрушены в процессе приготовления. Например, витамин C полностью исчезает при варке.