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Posted 14 августа, 11:02

Published 14 августа, 11:02

Modified Вчера, 23:10

Updated Вчера, 23:10

Россиянам сообщили о вредных свойствах варенья

14 августа 2024, 11:02
Варенье содержит мало витаминов и минералов. Об этом напомнила кандидат медицинских наук Татьяна Солнцева в эфире «Радио 1». Она подчеркнула, что полезные вещества могут быть разрушены в процессе приготовления. Например, витамин C полностью исчезает при варке.

Витамины группы B и бета-каротиноиды содержатся в тёмных, оранжевых и красных ягодах. Эксперт также отметила, что малиновое варенье содержит салициловую кислоту, поэтому его часто используют для лечения простуды, пишет Regions.

Тем не менее, варенье считается вредным продуктом из-за высокого содержания сахара и углеводов (около 70%). Солнцева рекомендует выбирать варенье из малины, черники и клубники.

Эксперт также обратила внимание на то, что варенье не следует употреблять людям с заболеваниями ЖКТ и диабетикам.

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