Россиянам сообщили о вредных свойствах варенья

Posted 14 августа, 11:02
Published 14 августа, 11:02
Modified Вчера, 23:10
Updated Вчера, 23:10
Витамины группы B и бета-каротиноиды содержатся в тёмных, оранжевых и красных ягодах. Эксперт также отметила, что малиновое варенье содержит салициловую кислоту, поэтому его часто используют для лечения простуды, пишет Regions.
Тем не менее, варенье считается вредным продуктом из-за высокого содержания сахара и углеводов (около 70%). Солнцева рекомендует выбирать варенье из малины, черники и клубники.
Эксперт также обратила внимание на то, что варенье не следует употреблять людям с заболеваниями ЖКТ и диабетикам.