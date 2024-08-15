Аналитики сообщили, что стоимость дынь в 2024 году увеличилась на 10%

По информации СМИ, опубликованной 15 августа, в июле текущего года арбузы в среднем стоили 72 рубля за килограмм, что на 2% меньше, чем годом ранее. Однако в начале августа цена снизилась почти на треть и составила 51 рубль за килограмм, пишет Regions.



Это связано с увеличением предложения на рынке, так как основная часть урожая приходится именно на этот период.