Аналитики сообщили, что стоимость дынь в 2024 году увеличилась на 10%

Posted Вчера, 11:44
Published Вчера, 11:44
Modified Вчера, 23:52
Updated Вчера, 23:52
По информации СМИ, опубликованной 15 августа, в июле текущего года арбузы в среднем стоили 72 рубля за килограмм, что на 2% меньше, чем годом ранее. Однако в начале августа цена снизилась почти на треть и составила 51 рубль за килограмм, пишет Regions.
Это связано с увеличением предложения на рынке, так как основная часть урожая приходится именно на этот период.
В июле 2024 года дыни подорожали на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Месяцем ранее их средняя стоимость составляла 131 рубль за килограмм. В августе цены на дыни снизились на четверть, и сейчас их можно приобрести за 98 рублей за килограмм.