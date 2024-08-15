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Posted Вчера, 11:44

Published Вчера, 11:44

Modified Вчера, 23:52

Updated Вчера, 23:52

Аналитики сообщили, что стоимость дынь в 2024 году увеличилась на 10%

15 августа 2024, 11:44
Аналитики компании АТОЛ исследовали рынок популярных летних фруктов и проанализировали динамику цен на арбузы и дыни с 2023 года.

По информации СМИ, опубликованной 15 августа, в июле текущего года арбузы в среднем стоили 72 рубля за килограмм, что на 2% меньше, чем годом ранее. Однако в начале августа цена снизилась почти на треть и составила 51 рубль за килограмм, пишет Regions.

Это связано с увеличением предложения на рынке, так как основная часть урожая приходится именно на этот период.

В июле 2024 года дыни подорожали на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Месяцем ранее их средняя стоимость составляла 131 рубль за килограмм. В августе цены на дыни снизились на четверть, и сейчас их можно приобрести за 98 рублей за килограмм.

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