Как определить спелый арбуз и продлить срок его хранения: советы эксперта

Тараско также подчеркнула, что понятие «перезрелый арбуз» не существует. Арбуз может быть просто испорчен или покрыт плесенью. Такой арбуз не годится для употребления. Это может произойти как в августе, так и через неделю после сбора урожая. Потребитель имеет право требовать документы о перевозке и хранении продукта, но также должен сам обращать внимание на внешний вид арбуза.