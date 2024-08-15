Как определить спелый арбуз и продлить срок его хранения: советы эксперта

Posted Вчера, 12:54
Published Вчера, 12:54
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Updated Сегодня, 00:01
Журналисты интернет-издания «Подмосковье сегодня» обратились за разъяснениями к диетологу Анастасии Тараско.
Специалист отметила, что арбузы могут храниться до четырёх-шести месяцев при соблюдении условий хранения и транспортировки.
Тараско также подчеркнула, что понятие «перезрелый арбуз» не существует. Арбуз может быть просто испорчен или покрыт плесенью. Такой арбуз не годится для употребления. Это может произойти как в августе, так и через неделю после сбора урожая. Потребитель имеет право требовать документы о перевозке и хранении продукта, но также должен сам обращать внимание на внешний вид арбуза.
Если арбуз имеет признаки гнили или повреждений, он может вызвать пищевое отравление, заключила эксперт.