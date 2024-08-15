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Published Вчера, 12:54

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Updated Сегодня, 00:01

Как определить спелый арбуз и продлить срок его хранения: советы эксперта

15 августа 2024, 12:54
Сезон продажи арбузов продлится до начала ноября. Может ли арбуз испортиться к этому времени?

Журналисты интернет-издания «Подмосковье сегодня» обратились за разъяснениями к диетологу Анастасии Тараско.

Специалист отметила, что арбузы могут храниться до четырёх-шести месяцев при соблюдении условий хранения и транспортировки.

Тараско также подчеркнула, что понятие «перезрелый арбуз» не существует. Арбуз может быть просто испорчен или покрыт плесенью. Такой арбуз не годится для употребления. Это может произойти как в августе, так и через неделю после сбора урожая. Потребитель имеет право требовать документы о перевозке и хранении продукта, но также должен сам обращать внимание на внешний вид арбуза.

Если арбуз имеет признаки гнили или повреждений, он может вызвать пищевое отравление, заключила эксперт.

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