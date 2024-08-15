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Published Вчера, 13:09

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Updated Сегодня, 00:12

В Москве суд предъявил обвинение американцу, ударившему полицейского

15 августа 2024, 13:09
Американец Джозеф Татер арестован на два месяца за нападение на полицейского в Москве. Как сообщили в пресс-службе столичных судов общей юрисдикции, арест иностранного гражданина продлится до 14 октября.

Татер обвиняется в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (Применение насилия в отношении представителя власти). Ходатайство следствия об аресте Татера удовлетворил Мещанский суд Москвы.

Адвокат Татера просил об избрании меры пресечения, не связанной с заключением под стражу, но суд отклонил это ходатайство.

Напомним, что инцидент с участием Татера произошел 14 августа. Тогда его задержали по делу о мелком хулиганстве, пишет, пишет 360ru. В ОВД обвиняемый устроил дебош, ударив полицейского. После этого Татер стал подозреваемым по делу о применении насилия в отношении представителей власти.

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