Заслуженный врач РФ сообщил, что лишний вес может быть признаком онкологии

Posted 19 августа, 11:02
Published 19 августа, 11:02
Modified Сегодня, 11:06
Updated Сегодня, 11:06
По словам специалиста, причинами полноты могут быть возраст, снижение активности, потеря мышечной массы и нарушение обмена веществ.
Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», среди эндокринных заболеваний, провоцирующих лишний вес, Осипов также назвал гипотиреоз и эндокринные изменения у женщин во время менопаузы.
Полноту могут вызывать онкологические заболевания, при которых лишние килограммы связаны с ростом опухолей, например, рак яичников и рак надпочечников. Лекарственные препараты, такие как антидепрессанты, тоже могут влиять на вес, заключил эксперт.