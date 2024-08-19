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Posted 19 августа, 11:02

Published 19 августа, 11:02

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Заслуженный врач РФ сообщил, что лишний вес может быть признаком онкологии

19 августа 2024, 11:02
Лишний вес может быть вызван не только перееданием и неправильным образом жизни, но и серьёзными заболеваниями. Об этом рассказал заслуженный врач РФ, главный врач Домодедовской больницы Андрей Осипов.

По словам специалиста, причинами полноты могут быть возраст, снижение активности, потеря мышечной массы и нарушение обмена веществ.

Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», среди эндокринных заболеваний, провоцирующих лишний вес, Осипов также назвал гипотиреоз и эндокринные изменения у женщин во время менопаузы.

Полноту могут вызывать онкологические заболевания, при которых лишние килограммы связаны с ростом опухолей, например, рак яичников и рак надпочечников. Лекарственные препараты, такие как антидепрессанты, тоже могут влиять на вес, заключил эксперт.

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