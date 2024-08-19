Заслуженный врач РФ сообщил, что лишний вес может быть признаком онкологии

По словам специалиста, причинами полноты могут быть возраст, снижение активности, потеря мышечной массы и нарушение обмена веществ.



Как сообщает интернет-издание «Подмосковье сегодня», среди эндокринных заболеваний, провоцирующих лишний вес, Осипов также назвал гипотиреоз и эндокринные изменения у женщин во время менопаузы.



Полноту могут вызывать онкологические заболевания, при которых лишние килограммы связаны с ростом опухолей, например, рак яичников и рак надпочечников. Лекарственные препараты, такие как антидепрессанты, тоже могут влиять на вес, заключил эксперт.