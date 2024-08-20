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Posted 20 августа, 11:15

Published 20 августа, 11:15

Modified Сегодня, 11:21

Updated Сегодня, 11:21

Экономист предупредила россиян о росте цен на продукты в сентябре

20 августа 2024, 11:15
В ближайшие месяцы в России ожидается повышение цен на продукты. Товары могут подорожать на 5–40%.

Доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Проданова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, как можно минимизировать финансовые потери в условиях роста цен.

Проданова отметила, что закупка продовольствия впрок не является оптимальным решением.

«Скоропортящиеся продукты составляют большую часть ассортимента. Мы помним случаи, когда наши соотечественники опустошали полки магазинов из-за паники. Рост цен всегда сопровождается ещё большим ажиотажем», — объяснила экономист.

Поэтому эксперт порекомендовала не торопиться с покупками и внимательно следить за ценами, запоминая их средние значения.

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