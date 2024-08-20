Экономист предупредила россиян о росте цен на продукты в сентябре

Доктор экономических наук, профессор РЭУ имени Г. В. Плеханова Наталья Проданова рассказала интернет-изданию «Подмосковье сегодня» о том, как можно минимизировать финансовые потери в условиях роста цен.



Проданова отметила, что закупка продовольствия впрок не является оптимальным решением.



«Скоропортящиеся продукты составляют большую часть ассортимента. Мы помним случаи, когда наши соотечественники опустошали полки магазинов из-за паники. Рост цен всегда сопровождается ещё большим ажиотажем», — объяснила экономист.



Поэтому эксперт порекомендовала не торопиться с покупками и внимательно следить за ценами, запоминая их средние значения.