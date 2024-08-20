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Posted 20 августа, 11:27

Published 20 августа, 11:27

Modified Сегодня, 11:34

Updated Сегодня, 11:34

Россиянина осудили за подготовку покушения на главу Крыма

20 августа 2024, 11:27
Южный окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор жителю Крыма, который по заданию украинских спецслужб готовил покушение на главу региона Сергея Аксенова.

Согласно информации, предоставленной пресс-службой Генеральной прокуратуры, подсудимый прошел обучение подрывному делу под руководством сотрудника Службы безопасности Украины, пишет 360ru.

В июне 2023 года мужчина забрал из тайника взрывное устройство, чтобы заложить его в автомобиль главы Крыма, но был задержан правоохранительными органами.

В результате суд приговорил злоумышленника к 18 годам лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 350 тысяч рублей.

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