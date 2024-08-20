Россиянина осудили за подготовку покушения на главу Крыма

Posted 20 августа, 11:27
Published 20 августа, 11:27
Modified Сегодня, 11:34
Updated Сегодня, 11:34
Согласно информации, предоставленной пресс-службой Генеральной прокуратуры, подсудимый прошел обучение подрывному делу под руководством сотрудника Службы безопасности Украины, пишет 360ru.
В июне 2023 года мужчина забрал из тайника взрывное устройство, чтобы заложить его в автомобиль главы Крыма, но был задержан правоохранительными органами.
В результате суд приговорил злоумышленника к 18 годам лишения свободы. Первые четыре года он проведет в тюрьме, а оставшийся срок — в колонии строгого режима. Кроме того, ему назначен штраф в размере 350 тысяч рублей.