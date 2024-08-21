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Posted 21 августа, 11:36

Published 21 августа, 11:36

Modified Сегодня, 11:39

Updated Сегодня, 11:39

Врач сообщила об опасности веществ, найденных в БАДах с маркетплейсов

21 августа 2024, 11:36
В ходе исследований Роскачество обнаружило наличие запрещенных веществ в некоторых биологически активных добавках, свободно продающихся на различных маркетплейсах. В частности, в препаратах были выявлены листья коки, включенные в список наркотических средств.

Комментируя ситуацию интернет-изданию «Подмосковье сегодня», врач-терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова предупредила о возможных последствиях употребления таких веществ.

По ее словам, это может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, головокружению, слабости и тошноте. Кроме того, специалист рассказала, на что следует обращать внимание при выборе безопасного БАДа, отметив важность надлежащей упаковки, защищающей препарат от внешних воздействий, а также наличие полной информации о составе и способе применения.

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