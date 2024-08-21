Врач сообщила об опасности веществ, найденных в БАДах с маркетплейсов

Комментируя ситуацию интернет-изданию «Подмосковье сегодня», врач-терапевт Видновской клинической больницы Зумруд Омарова предупредила о возможных последствиях употребления таких веществ.



По ее словам, это может привести к проблемам с желудочно-кишечным трактом, головокружению, слабости и тошноте. Кроме того, специалист рассказала, на что следует обращать внимание при выборе безопасного БАДа, отметив важность надлежащей упаковки, защищающей препарат от внешних воздействий, а также наличие полной информации о составе и способе применения.