Опытный грибник рассказал, как избежать смертельной ошибки во время «тихой охоты»

Однако будьте осторожны, ведь в местных лесах можно встретить не только знакомые виды грибов, такие как сыроежки, лисички и опята, но и менее известные экземпляры.



Михаил Карпов, опытный грибник, рассказал Regions о возможных опасностях, связанных с малоизвестными видами грибов.



Перед походом в лес важно изучить различные виды грибов и следовать простому правилу: «Не знаешь — не бери».



Карпов отмечает, что у многих видов грибов есть ложные двойники, которые легко спутать с настоящими. Основное различие между ними заключается в цвете: шляпки настоящих грибов значительно светлее, чем у двойников. Ложные виды не только несъедобны, но и часто ядовиты.



Чтобы избежать опасных ситуаций, обратите внимание на цвет внутренней пластины опят и срез белого гриба. Также стоит помнить, что самое опасное для грибника — перепутать сыроежку с бледной поганкой или шампиньон с мухомором вонючим, что может привести к смерти. Для обеспечения безопасности рекомендуется сосредоточиться на сборе знакомых видов грибов и тщательно изучать различия между ними, чтобы чувствовать себя уверенно в лесу.