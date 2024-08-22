properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Вчера, 12:22

Published Вчера, 12:22

Modified Сегодня, 12:51

Updated Сегодня, 12:51

Опытный грибник рассказал, как избежать смертельной ошибки во время «тихой охоты»

22 августа 2024, 12:22
Лето подходит к концу, и это идеальное время для сбора грибов. Россия предлагает множество возможностей для любителей тихой охоты.

Однако будьте осторожны, ведь в местных лесах можно встретить не только знакомые виды грибов, такие как сыроежки, лисички и опята, но и менее известные экземпляры.

Михаил Карпов, опытный грибник, рассказал Regions о возможных опасностях, связанных с малоизвестными видами грибов.

Перед походом в лес важно изучить различные виды грибов и следовать простому правилу: «Не знаешь — не бери».

Карпов отмечает, что у многих видов грибов есть ложные двойники, которые легко спутать с настоящими. Основное различие между ними заключается в цвете: шляпки настоящих грибов значительно светлее, чем у двойников. Ложные виды не только несъедобны, но и часто ядовиты.

Чтобы избежать опасных ситуаций, обратите внимание на цвет внутренней пластины опят и срез белого гриба. Также стоит помнить, что самое опасное для грибника — перепутать сыроежку с бледной поганкой или шампиньон с мухомором вонючим, что может привести к смерти. Для обеспечения безопасности рекомендуется сосредоточиться на сборе знакомых видов грибов и тщательно изучать различия между ними, чтобы чувствовать себя уверенно в лесу.

Подпишитесь
Любителя денег покойников в Перми приговорили к семи годам колонии
Сегодня, 09:47
Прикамье накроет непроглядный туман
Сегодня, 09:28
Пострадавшие из-за взрыва газа в Кизеле получат материальную помощь
Сегодня, 10:11
Подразделению Минздрава Прикамья отказали в иске к поставщику неработающих ИВЛ
Сегодня, 10:56
Водитель упавшей на лестницу в центре Перми машины был пьян
Сегодня, 09:16
Пермяки просятся в дома, где из окна видно Каму — посмотреть шоу яхт и аэростатов
Сегодня, 07:45