Педиатр сообщила, как матери не заразить ребенка во время ОРВИ

Врач-педиатр Музафарова дала рекомендации по защите детей в таких ситуациях.



Специалист отметила, что риск заражения сохраняется только в первые 4 дня болезни.



Поэтому наиболее вероятно, что ребёнок заразится от родителей в начале заболевания, когда симптомы ещё слабо выражены. Музафарова советует изолировать больного взрослого, выделить ему отдельную комнату, пользоваться индивидуальной посудой и полотенцем, а также обрабатывать дезинфицирующими средствами общие поверхности.



Необходимо регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку дважды в день, пишет Regions.



Тёплый и сухой воздух способствует размножению вирусов, поэтому нельзя держать окна закрытыми всё время. Соблюдение этих рекомендаций позволит минимизировать контакт заболевшего взрослого и ребёнка и предотвратить передачу вируса.