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Published Сегодня, 06:09

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Педиатр сообщила, как матери не заразить ребенка во время ОРВИ

23 августа 2024, 06:09
Взрослые имеют более сильный иммунитет, поэтому реже заражаются ОРВИ от детей. Однако, если родители заболевают, ребёнок может подхватить инфекцию.

Врач-педиатр Музафарова дала рекомендации по защите детей в таких ситуациях.

Специалист отметила, что риск заражения сохраняется только в первые 4 дня болезни.

Поэтому наиболее вероятно, что ребёнок заразится от родителей в начале заболевания, когда симптомы ещё слабо выражены. Музафарова советует изолировать больного взрослого, выделить ему отдельную комнату, пользоваться индивидуальной посудой и полотенцем, а также обрабатывать дезинфицирующими средствами общие поверхности.

Необходимо регулярно проветривать помещения и проводить влажную уборку дважды в день, пишет Regions.

Тёплый и сухой воздух способствует размножению вирусов, поэтому нельзя держать окна закрытыми всё время. Соблюдение этих рекомендаций позволит минимизировать контакт заболевшего взрослого и ребёнка и предотвратить передачу вируса.

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