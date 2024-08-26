В Сочи все пляжи закрыли из-за урагана

Posted 26 августа, 08:48
Published 26 августа, 08:48
Modified Сегодня, 08:58
Updated Сегодня, 08:58
Люди в купальниках и со спасательными кругами стараются уйти как можно дальше от воды. Некоторые раздеваются, другие одеваются на ходу. По словам автора ролика, недалеко от пляжа валяются доски, передает пишет 360ru.
«Началось, народ уходит», — комментирует он происходящее.
Ожидается гроза, град и шквалистый ветер.
Отдыхающим рекомендуют держаться подальше от воды и не парковать автомобили возле деревьев и рекламных щитов.