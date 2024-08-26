В Сочи все пляжи закрыли из-за урагана

Люди в купальниках и со спасательными кругами стараются уйти как можно дальше от воды. Некоторые раздеваются, другие одеваются на ходу. По словам автора ролика, недалеко от пляжа валяются доски, передает пишет 360ru.



«Началось, народ уходит», — комментирует он происходящее.