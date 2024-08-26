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Posted 26 августа, 08:48

Published 26 августа, 08:48

Modified Сегодня, 08:58

Updated Сегодня, 08:58

В Сочи все пляжи закрыли из-за урагана

26 августа 2024, 08:48
Из-за дождя и ветра все пляжи Сочи закрыты для купания. На распространяемых в Сети кадрах видно, как туристы спешат покинуть зону отдыха.

Люди в купальниках и со спасательными кругами стараются уйти как можно дальше от воды. Некоторые раздеваются, другие одеваются на ходу. По словам автора ролика, недалеко от пляжа валяются доски, передает пишет 360ru.

«Началось, народ уходит», — комментирует он происходящее.

Ожидается гроза, град и шквалистый ветер.

Отдыхающим рекомендуют держаться подальше от воды и не парковать автомобили возле деревьев и рекламных щитов.

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