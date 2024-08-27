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Posted 27 августа, 10:06

Published 27 августа, 10:06

Modified Сегодня, 10:09

Updated Сегодня, 10:09

Киберэксперт предупредил россиян об активизации мошенников перед Днём знаний

27 августа 2024, 10:06
Перед Днём знаний активизировались мошенники, создающие фишинговые группы, где под видом учителей собирают деньги на нужды класса.

Корреспондент REGIONS выяснил, как отличить настоящий аккаунт педагога от подделки злоумышленников. По словам координатора Центра безопасного интернета Урвана Парфентьева, эта схема не уникальна и использовалась ранее, но персонажи были другими. Эксперт пояснил, что мошенники создают фальшивый чат и под видом классного руководителя или другого учителя пишут родителям с просьбой сдать деньги на нужды класса.

Парфентьев подчеркнул, что лучшим индикатором фальшивости чата является отсутствие предыдущей переписки. Если вы точно помните, что общались с этим человеком, а теперь история пуста, это повод для беспокойства. Эксперт советует задавать неудобные вопросы так называемому учителю и не стесняться перезванивать ответственному за сбор денег по заранее известному вам номеру телефона.

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