Киберэксперт предупредил россиян об активизации мошенников перед Днём знаний

Корреспондент REGIONS выяснил, как отличить настоящий аккаунт педагога от подделки злоумышленников. По словам координатора Центра безопасного интернета Урвана Парфентьева, эта схема не уникальна и использовалась ранее, но персонажи были другими. Эксперт пояснил, что мошенники создают фальшивый чат и под видом классного руководителя или другого учителя пишут родителям с просьбой сдать деньги на нужды класса.



Парфентьев подчеркнул, что лучшим индикатором фальшивости чата является отсутствие предыдущей переписки. Если вы точно помните, что общались с этим человеком, а теперь история пуста, это повод для беспокойства. Эксперт советует задавать неудобные вопросы так называемому учителю и не стесняться перезванивать ответственному за сбор денег по заранее известному вам номеру телефона.