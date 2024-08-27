Россиянку обвинили в жестоком убийстве мужчины из Кузбасса

Posted 27 августа, 07:50
Published 27 августа, 07:50
Modified Сегодня, 10:00
Updated Сегодня, 10:00
В ходе конфликта женщина нанесла мужчине множественные удары топором в область головы и предплечья.
Сожительница потерпевшего, ставшая очевидцем произошедшего, вызвала скорую помощь. Мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался от полученных повреждений, пишет sibdepo.ru.
Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемая женщина была задержана и по решению суда заключена под стражу. Правоохранители осмотрели место преступления, назначили экспертизы и допросили свидетелей. Расследование продолжается.