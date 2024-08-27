Россиянку обвинили в жестоком убийстве мужчины из Кузбасса

Жительницу Новокузнецка обвиняют в жестоком убийстве знакомого мужчины. По версии следствия, 23 августа между женщиной и ее знакомым возникла ссора на почве личных неприязненных отношений.