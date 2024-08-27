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Posted 27 августа, 07:50

Published 27 августа, 07:50

Modified Сегодня, 10:00

Updated Сегодня, 10:00

Россиянку обвинили в жестоком убийстве мужчины из Кузбасса

27 августа 2024, 07:50
Жительницу Новокузнецка обвиняют в жестоком убийстве знакомого мужчины. По версии следствия, 23 августа между женщиной и ее знакомым возникла ссора на почве личных неприязненных отношений.

В ходе конфликта женщина нанесла мужчине множественные удары топором в область головы и предплечья.

Сожительница потерпевшего, ставшая очевидцем произошедшего, вызвала скорую помощь. Мужчину с тяжелыми травмами доставили в больницу, но, несмотря на оказанную медицинскую помощь, он скончался от полученных повреждений, пишет sibdepo.ru.

Следователи возбудили уголовное дело по статье «Убийство». Подозреваемая женщина была задержана и по решению суда заключена под стражу. Правоохранители осмотрели место преступления, назначили экспертизы и допросили свидетелей. Расследование продолжается.

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