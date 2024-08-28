Правозащитники вынесли на рассмотрение поправки по смягчению законодательства

Возможность изменения квалификации дел о Telegram-вымогательстве ранее рассматривали на 14-м Конгрессе уголовного права. Там отметили, что если потерпевший готов заплатить за удаление порочащих его материалов, то в действиях администраторов Telegram-канала не содержится признаков вымогательства, также отсутствует признак преступления в целом. А если потерпевший не готов платить, а ему предлагают удалить контент за деньги, то состав преступления правомерно рассматривать по статье 179 Уголовного кодекса, так как речь идет о принуждении к сделке.