Правозащитники вынесли на рассмотрение поправки по смягчению законодательства

Posted Сегодня, 08:04
Published Сегодня, 08:04
Modified Сегодня, 08:04
Updated Сегодня, 08:04
За последние пару лет число подобных дел значительно выросло, и во многих случаях за сообщения в социальных сетях судят строже, чем за убийства или изнасилования. С предложением устранить такой перекос к главе государства обратилась член Совета по правам человека Ева Меркачева, заручившись поддержкой представителей научного и адвокатского сообщества. Большой комплекс инициатив по гуманизации передан на рассмотрение в Государственную думу.
В конце 2023 года Ева Меркачева уже выносила на обсуждение вопрос о Telegram-шантаже. Она указала, что подобные преступления квалифицируются как вымогательство — а это особо тяжкое преступление. Член Совета по правам человека призывает пересмотреть правоприменительную практику с целью смягчения наказания.
Споры идут о статье 163 российского Уголовного кодекса, которая касается требования денег под угрозой обнародования позорящей потерпевшего информации. Но ряд экспертов придерживается мнения, что применять эту статью в отношении Telegram-каналов некорректно.
Правоохранительные органы и судьи при рассмотрении подобных дел квалифицируют размещение информации в соцсетях как «длящееся деяние». Они отталкиваются от того, что если публикация висит — значит, информация продолжает распространяться. На этом же основании предложение удалить пост за деньги считается вымогательством, хотя публикация уже размещена.
Доктор юридических наук, профессор МГЮА Константин Ображиев сделал вывод, что требование денег за удаление сведений неправильно квалифицировать как шантаж под угрозой распространения информации, так как пост уже опубликован. С ним согласились и практикующие адвокаты.
«По той фактуре, когда мы видим, что потерпевший обращается к представителям Telegram-канала и говорит: „Давайте мы уберем негативную информацию, которая уже размещена“, — рассматривая вопрос именно в этих рамках, здесь невозможно говорить о вымогательстве под угрозой распространения, потому что информация уже распространена», — дала объяснение 360.ru член Адвокатской палаты города Москвы Татьяна Пашкевич.
Возможность изменения квалификации дел о Telegram-вымогательстве ранее рассматривали на 14-м Конгрессе уголовного права. Там отметили, что если потерпевший готов заплатить за удаление порочащих его материалов, то в действиях администраторов Telegram-канала не содержится признаков вымогательства, также отсутствует признак преступления в целом. А если потерпевший не готов платить, а ему предлагают удалить контент за деньги, то состав преступления правомерно рассматривать по статье 179 Уголовного кодекса, так как речь идет о принуждении к сделке.
На основании таких рассуждений можно прийти к выводу, что необходимость изменения правоприменительной практики признают как в научном, так и в адвокатском сообществе. СПЧ подготовил ряд предложений по гуманизации законодательства — их направили в Думу, чтобы сформулировать соответствующие поправки и внести их потом в УК РФ, пишет 360.ru.