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Posted 28 августа, 10:55

Published 28 августа, 10:55

Modified Сегодня, 11:01

Updated Сегодня, 11:01

Россия закрыла въезд в страну для 92 американцев в ответ на русофобский курс Байдена

28 августа 2024, 10:55
Россия запретила въезд в страну для 92 жителей Соединенных Штатов как ответ на антироссийскую политику президента Джо Байдена.

В министерстве подчеркнули, что запрет касается представителей военных органов США, глав ключевых компаний оборонно-промышленного комплекса и финансовых учреждений, которые поставляют вооружение на Украину и финансируют ее.

Также в список попали авторы известных американских изданий, распространяющих дезинформацию о России и ее вооруженных силах.

В российском МИД напомнили Соединенным Штатам о возможных последствиях в ответ на враждебные действия, пишет 360ru. Политика запрета на въезд будет продолжена для тех, кто причастен к антироссийской активности.

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