Россия закрыла въезд в страну для 92 американцев в ответ на русофобский курс Байдена

Posted 28 августа, 10:55
Published 28 августа, 10:55
Modified Сегодня, 11:01
Updated Сегодня, 11:01
В министерстве подчеркнули, что запрет касается представителей военных органов США, глав ключевых компаний оборонно-промышленного комплекса и финансовых учреждений, которые поставляют вооружение на Украину и финансируют ее.
Также в список попали авторы известных американских изданий, распространяющих дезинформацию о России и ее вооруженных силах.
В российском МИД напомнили Соединенным Штатам о возможных последствиях в ответ на враждебные действия, пишет 360ru. Политика запрета на въезд будет продолжена для тех, кто причастен к антироссийской активности.