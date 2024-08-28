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Posted 28 августа, 10:46

Published 28 августа, 10:46

Modified Сегодня, 10:53

Updated Сегодня, 10:53

Супруга Стрелкова считает, что ему присвоили статус склонного к побегу

28 августа 2024, 10:46
Администрация исправительной колонии №5, в которой отбывает наказание бывший министр обороны ДНР Игорь Стрелков (Гиркин), признала его склонным к побегу. Такого мнения придерживается его жена Мирослава Регинская в своем Telegram-канале.

По ее словам, в личное дело Стрелкова была внесена соответствующая отметка в виде красной ленты, а сам он был поставлен на профилактический учет. Регинская считает, что эти действия администрации колонии направлены на лишение ее мужа возможности выйти на условно-досрочное освобождение, передает 360ru.

При этом жена Стрелкова подчеркнула, что за все время пребывания в колонии в отношении ее супруга не было никаких нареканий со стороны администрации. Она также заявила, что у Стрелкова нет намерений устраивать побег.

Регинская отметила, что ее муж не нарушал правила внутреннего распорядка и никогда не отказывался от работы в колонии.

Стоит отметить, что ФСИН опровергло данные сведения.

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