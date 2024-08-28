Супруга Стрелкова считает, что ему присвоили статус склонного к побегу

Posted 28 августа, 10:46
Published 28 августа, 10:46
Modified Сегодня, 10:53
Updated Сегодня, 10:53
По ее словам, в личное дело Стрелкова была внесена соответствующая отметка в виде красной ленты, а сам он был поставлен на профилактический учет. Регинская считает, что эти действия администрации колонии направлены на лишение ее мужа возможности выйти на условно-досрочное освобождение, передает 360ru.
При этом жена Стрелкова подчеркнула, что за все время пребывания в колонии в отношении ее супруга не было никаких нареканий со стороны администрации. Она также заявила, что у Стрелкова нет намерений устраивать побег.
Регинская отметила, что ее муж не нарушал правила внутреннего распорядка и никогда не отказывался от работы в колонии.
Стоит отметить, что ФСИН опровергло данные сведения.