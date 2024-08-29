Эксперт рассказала, при каких условиях россиянам могут повысить зарплаты

При этом экономист подчеркнула, что рост заработных плат неизбежно приводит к увеличению стоимости производства, а значит и к инфляции. Поэтому, по ее мнению, основой для повышения зарплат должен служить рост производительности труда, который должен как минимум вдвое превышать рост средней заработной платы.