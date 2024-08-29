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Posted Вчера, 12:35

Published Вчера, 12:35

Modified Сегодня, 12:38

Updated Сегодня, 12:38

Эксперт рассказала, при каких условиях россиянам могут повысить зарплаты

29 августа 2024, 12:35
Доктор экономических наук, профессор РЭУ им. Г. В. Плеханова Наталья Проданова рассказала, в каких случаях возможно повышение заработных плат в России. По словам эксперта, для роста зарплат во всех сферах необходима помощь государства.

Она отметила, что в основе политики страны должно лежать повышение минимального размера оплаты труда и предоставление широкого спектра налоговых льгот для работников, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Проданова также пояснила, что на увеличение заработной платы в конкретной отрасли влияют такие факторы, как производительность труда, конкуренция за рабочую силу и технологические инновации. Например, если наблюдается нехватка квалифицированных сотрудников, работодатели будут вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлечь и удержать персонал.

При этом экономист подчеркнула, что рост заработных плат неизбежно приводит к увеличению стоимости производства, а значит и к инфляции. Поэтому, по ее мнению, основой для повышения зарплат должен служить рост производительности труда, который должен как минимум вдвое превышать рост средней заработной платы.

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