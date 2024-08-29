Эксперт рассказала, при каких условиях россиянам могут повысить зарплаты

Posted Вчера, 12:35
Published Вчера, 12:35
Modified Сегодня, 12:38
Updated Сегодня, 12:38
Она отметила, что в основе политики страны должно лежать повышение минимального размера оплаты труда и предоставление широкого спектра налоговых льгот для работников, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».
Проданова также пояснила, что на увеличение заработной платы в конкретной отрасли влияют такие факторы, как производительность труда, конкуренция за рабочую силу и технологические инновации. Например, если наблюдается нехватка квалифицированных сотрудников, работодатели будут вынуждены повышать зарплаты, чтобы привлечь и удержать персонал.
При этом экономист подчеркнула, что рост заработных плат неизбежно приводит к увеличению стоимости производства, а значит и к инфляции. Поэтому, по ее мнению, основой для повышения зарплат должен служить рост производительности труда, который должен как минимум вдвое превышать рост средней заработной платы.