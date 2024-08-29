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Posted Вчера, 12:04

Published Вчера, 12:04

Modified Сегодня, 12:11

Updated Сегодня, 12:11

СК возбудил уголовные дела из-за обрушения двух мостов в Приморье

29 августа 2024, 12:04
Два уголовных дела возбуждены по факту превышения должностных полномочий сотрудниками Министерства транспорта Приморского края после обрушения двух мостов.

Сотрудники министерства должны были обеспечивать надлежащее техническое состояние мостов, но не провели реконструкцию, что привело к частичному обрушению переправ через реку Соколовку возле села Невское.

В 2013 году мост был признан аварийным после обследования, но ремонт так и не был выполнен, пишет 360ru.

В июле 2022 года суд обязал Министерство транспорта Приморского края провести ремонт моста в течение двух лет.

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