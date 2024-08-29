СК возбудил уголовные дела из-за обрушения двух мостов в Приморье

Posted Вчера, 12:04
Published Вчера, 12:04
Modified Сегодня, 12:11
Updated Сегодня, 12:11
Сотрудники министерства должны были обеспечивать надлежащее техническое состояние мостов, но не провели реконструкцию, что привело к частичному обрушению переправ через реку Соколовку возле села Невское.
В 2013 году мост был признан аварийным после обследования, но ремонт так и не был выполнен, пишет 360ru.
В июле 2022 года суд обязал Министерство транспорта Приморского края провести ремонт моста в течение двух лет.