СК возбудил уголовные дела из-за обрушения двух мостов в Приморье

Сотрудники министерства должны были обеспечивать надлежащее техническое состояние мостов, но не провели реконструкцию, что привело к частичному обрушению переправ через реку Соколовку возле села Невское.



В 2013 году мост был признан аварийным после обследования, но ремонт так и не был выполнен, пишет 360ru.



В июле 2022 года суд обязал Министерство транспорта Приморского края провести ремонт моста в течение двух лет.