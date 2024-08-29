В Кабмине рассмотрят вопросы выделения средств для Курской области

Posted Вчера, 12:11
Published Вчера, 12:11
Modified Сегодня, 12:15
Updated Сегодня, 12:15
Как сообщает пресс-служба Кабмина, на встрече будут обсуждаться вопросы оказания помощи Курской области, пострадавшей от атак ВСУ, а также списание кредитов для отличившихся участников специальной военной операции.
Финансовая помощь будет направлена Курской области на выплату материальной помощи гражданам, утратившим имущество из-за обстрелов, передает 360ru. Кроме того, планируется рассмотреть вопросы оснащения и содержания пунктов временного размещения для эвакуированных, а также выделение средств на оснащение местных больниц для оказания помощи пострадавшим.