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Posted Вчера, 12:11

Published Вчера, 12:11

Modified Сегодня, 12:15

Updated Сегодня, 12:15

В Кабмине рассмотрят вопросы выделения средств для Курской области

29 августа 2024, 12:11
Правительство РФ проведет очередное заседание 29 августа под председательством Михаила Мишустина.

Как сообщает пресс-служба Кабмина, на встрече будут обсуждаться вопросы оказания помощи Курской области, пострадавшей от атак ВСУ, а также списание кредитов для отличившихся участников специальной военной операции.

Финансовая помощь будет направлена Курской области на выплату материальной помощи гражданам, утратившим имущество из-за обстрелов, передает 360ru. Кроме того, планируется рассмотреть вопросы оснащения и содержания пунктов временного размещения для эвакуированных, а также выделение средств на оснащение местных больниц для оказания помощи пострадавшим.

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