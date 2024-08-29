В Кабмине рассмотрят вопросы выделения средств для Курской области

Финансовая помощь будет направлена Курской области на выплату материальной помощи гражданам, утратившим имущество из-за обстрелов, передает 360ru. Кроме того, планируется рассмотреть вопросы оснащения и содержания пунктов временного размещения для эвакуированных, а также выделение средств на оснащение местных больниц для оказания помощи пострадавшим.