Психолог дала советы школьникам и студентам, как адаптироваться в новом коллективе

Posted Сегодня, 12:47
Published Сегодня, 12:47
Modified Сегодня, 12:49
Updated Сегодня, 12:49
Психолог Александра Метальникова рассказала Regions, как ребятам адаптироваться в новой обстановке.
Для школьников эксперт советует настраиваться на позитивный исход и не думать, что их будут сторониться. Если же такое все же произойдет, не стоит винить себя. Вместо этого Метальникова рекомендует отшучиваться в ответ на насмешки или относиться к ним с недоумением — это поможет прекратить травлю.
Первокурсникам психолог советует быть искренними с самого начала. По ее словам, люди потянутся к тем, кто открыто демонстрирует свои ценности и увлечения. При этом не стоит ставить себе слишком ограниченные цели, например, быть круглым отличником.
Следуя этим простым советам, школьники и студенты смогут успешно адаптироваться в новых коллективах, считает эксперт.