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Posted Сегодня, 12:47

Published Сегодня, 12:47

Modified Сегодня, 12:49

Updated Сегодня, 12:49

Психолог дала советы школьникам и студентам, как адаптироваться в новом коллективе

30 августа 2024, 12:47
Сентябрь — время, когда школьники возвращаются в коллектив сверстников, а первокурсники знакомятся с новыми одногруппниками. Особые сложности могут возникнуть у тех, кто сменил учебное заведение.

Психолог Александра Метальникова рассказала Regions, как ребятам адаптироваться в новой обстановке.

Для школьников эксперт советует настраиваться на позитивный исход и не думать, что их будут сторониться. Если же такое все же произойдет, не стоит винить себя. Вместо этого Метальникова рекомендует отшучиваться в ответ на насмешки или относиться к ним с недоумением — это поможет прекратить травлю.

Первокурсникам психолог советует быть искренними с самого начала. По ее словам, люди потянутся к тем, кто открыто демонстрирует свои ценности и увлечения. При этом не стоит ставить себе слишком ограниченные цели, например, быть круглым отличником.

Следуя этим простым советам, школьники и студенты смогут успешно адаптироваться в новых коллективах, считает эксперт.

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