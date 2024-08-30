Психолог дала советы школьникам и студентам, как адаптироваться в новом коллективе

Для школьников эксперт советует настраиваться на позитивный исход и не думать, что их будут сторониться. Если же такое все же произойдет, не стоит винить себя. Вместо этого Метальникова рекомендует отшучиваться в ответ на насмешки или относиться к ним с недоумением — это поможет прекратить травлю.