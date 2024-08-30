properm.ru
ГлавноеВсе новости
properm.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 05:21

Published Сегодня, 05:21

Modified Сегодня, 12:25

Updated Сегодня, 12:25

Уроженец Украины отказался фотографироваться рядом с россиянином на Паралимпиаде

30 августа 2024, 05:21
На Паралимпийских играх в Париже произошел неприятный инцидент с участием украинского пловца Александра Комарова и российского спортсмена Кирилла Пульвера.

После финала дистанции 100 метров вольным стилем в классе S5, где Пульвер завоевал серебряную медаль, а Комаров — бронзовую, россиянин попытался сфотографироваться вместе с победителем итальянцем Франческо Боччардо. Однако Комаров демонстративно отдалился от них, отказавшись позировать рядом с Пульвером, пишет 360ru.

Данный момент был зафиксирован в прямой трансляции Паралимпийских игр, которые проходят с 28 августа по 8 сентября. Российские спортсмены участвуют в соревнованиях в качестве индивидуальных нейтральных атлетов.

Подпишитесь
«Телта» проиграла иск основному заказчику средств связи для Минобороны
Сегодня, 11:46
Маленький сын убитой сожителем чусовлянки находится в безопасности
Сегодня, 10:22
«Мир более хрупкий, чем может показаться». Пермские эксперты — о будущем Telegram
Сегодня, 12:22
Пермский гонщик стал трехкратным чемпионом России по автокроссу
Сегодня, 12:05
После публикации Properm.ru власти Кудымкара передумали закрывать бассейн на ремонт
Сегодня, 08:04
В Перми будут судить еще одного поставщика контрафактных медицинских халатов
Сегодня, 10:00