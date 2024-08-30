Уроженец Украины отказался фотографироваться рядом с россиянином на Паралимпиаде

После финала дистанции 100 метров вольным стилем в классе S5, где Пульвер завоевал серебряную медаль, а Комаров — бронзовую, россиянин попытался сфотографироваться вместе с победителем итальянцем Франческо Боччардо. Однако Комаров демонстративно отдалился от них, отказавшись позировать рядом с Пульвером, пишет 360ru.