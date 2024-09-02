Эксперт рассказала об опасности микробов с поверхности смартфона

В интернете стал вирусным ролик, где под микроскопом демонстрируется поверхность смартфона. В начале видео ничего необычного не происходит, но когда камера фокусируется на стыках и швах возле динамика, автор обнаруживает жуков, ползающих по корпусу телефона.