Эксперт рассказала об опасности микробов с поверхности смартфона

Posted 2 сентября, 07:00
Published 2 сентября, 07:00
Modified Сегодня, 09:13
Updated Сегодня, 09:13
Корреспондент Regions поговорил с экспертом Надеждой Чернышёвой о потенциальной опасности этих микроорганизмов для здоровья человека.
Чернышёва утверждает, что сам по себе телефон является источником множества болезнетворных микроорганизмов. По словам спикера, именно в самых загрязнённых местах появляются болезнетворные микроорганизмы, которые могут нанести серьёзный вред организму.
Эксперт напоминает, что стафилококковая инфекция может поразить любой орган человека. Помимо стафилококка, смартфоны также являются источником кожных и инфекционных заболеваний, отмечает Чернышёва. Чтобы избежать заражения, эксперт рекомендует регулярно чистить телефон и чехол и только после этого пользоваться устройством.