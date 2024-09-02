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Posted 2 сентября, 07:00

Published 2 сентября, 07:00

Modified Сегодня, 09:13

Updated Сегодня, 09:13

Эксперт рассказала об опасности микробов с поверхности смартфона

2 сентября 2024, 07:00
В интернете стал вирусным ролик, где под микроскопом демонстрируется поверхность смартфона. В начале видео ничего необычного не происходит, но когда камера фокусируется на стыках и швах возле динамика, автор обнаруживает жуков, ползающих по корпусу телефона.

Корреспондент Regions поговорил с экспертом Надеждой Чернышёвой о потенциальной опасности этих микроорганизмов для здоровья человека.

Чернышёва утверждает, что сам по себе телефон является источником множества болезнетворных микроорганизмов. По словам спикера, именно в самых загрязнённых местах появляются болезнетворные микроорганизмы, которые могут нанести серьёзный вред организму.

Эксперт напоминает, что стафилококковая инфекция может поразить любой орган человека. Помимо стафилококка, смартфоны также являются источником кожных и инфекционных заболеваний, отмечает Чернышёва. Чтобы избежать заражения, эксперт рекомендует регулярно чистить телефон и чехол и только после этого пользоваться устройством.

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