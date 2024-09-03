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Posted 3 сентября, 06:44

Published 3 сентября, 06:44

Modified Сегодня, 09:49

Updated Сегодня, 09:49

Эксперт рассказал, чем опасны киберпсы для россиян

3 сентября 2024, 06:44
В Балашихе заметили танцующего робота-пса. Видео с игривым электронным питомцем опубликовал очевидец. На кадрах видно, как «собака» двигается на четырёх лапах и пытается копировать поведение настоящих сородичей.

В комментариях пользователи обсуждают, когда на улицах российских городов появятся роботы-кошки и роботы-люди.

Корреспондент REGIONS выяснил, зачем нужен питомец с искусственным интеллектом и представляет ли он угрозу для окружающих людей и животных.

По мнению Эльдара Муртазина, киберэксперта и ведущего аналитика Mobile Research Group, распространение роботов-питомцев — это часть масштабной глобализации, которая наблюдается повсеместно. Однако это также свидетельствует о признаках урбанистического одиночества.

«Почему такая тенденция возникает? Всё из-за того, что мы живём в мире, где люди чувствуют себя одиноко. Пример — Япония! Там много таких электронных питомцев. Люди заводят их, чтобы не чувствовать себя одинокими, ведь одиночество — это проблема японского общества», — пояснил Муртазин.

Появление электронного пса на улицах России — это скорее экстравагантность и экзотика.

Вред такие питомцы могут причинить только в одном случае — если они загорятся во время зарядки.

Электронный питомец будет выполнять только те команды, которые даёт владелец, но полностью заменить настоящего пса с эмоциями и инстинктами он не сможет, заключил Муртазин.

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