Эксперт рассказал, чем опасны киберпсы для россиян

«Почему такая тенденция возникает? Всё из-за того, что мы живём в мире, где люди чувствуют себя одиноко. Пример — Япония! Там много таких электронных питомцев. Люди заводят их, чтобы не чувствовать себя одинокими, ведь одиночество — это проблема японского общества», — пояснил Муртазин.