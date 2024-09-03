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Posted 3 сентября, 09:39

Published 3 сентября, 09:39

Modified Сегодня, 09:44

Updated Сегодня, 09:44

Нутрициолог сообщила о продуктах, ускоряющих старение

3 сентября 2024, 09:39
Молодость не вернуть, но можно замедлить старение с помощью здорового образа жизни и правильного питания. Нутрициолог Елена Башкирова рассказала, какие продукты ускоряют процесс старения организма.

По её словам, старение происходит из-за повреждения клеток и молекул и чем больше разрушений, тем быстрее идёт процесс.

Простые углеводы, такие как глюкоза и фруктоза, приводят к образованию сшивок с белками организма, что негативно сказывается на коллагене и эластичности тканей. Чай с сахаром, сладкая газировка, избыток конфет и выпечки, а также хлеб из белой муки ускоряют старение. Гликирование происходит и при жарке пищи, образуя конечные продукты гликации, которые нагружают систему детоксикации и мешают внутренним процессам. Стоит предпочесть щадящие способы приготовления пищи, такие как тушение, отваривание и запекание в закрытой форме, и избегать продуктов с золотистой корочкой, таких как чипсы и картофель фри, пишет интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Трансжиры, содержащиеся в маргарине, растительном жире и других гидрогенизированных маслах, также ускоряют старение, нарушая функции клеток и увеличивая холестерин. Алкоголь обезвоживает организм, вызывая сухость кожи, морщины и слабость сосудов.

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