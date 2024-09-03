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Posted Сегодня, 12:16

Published Сегодня, 12:16

Modified Сегодня, 12:17

Updated Сегодня, 12:17

В 46% самарских компаний есть возможность работать удаленно

3 сентября 2024, 12:16
Аналитики выяснили, в какой сфере работодатели лояльнее относятся к сотрудникам на удаленке.

Чаще всего трудятся не в офисе IT-специалисты, на втором месте — сотрудники отдела продаж и сервиса обслуживания клиентов, на третьем — бухгалтеры. Дистанционно позволяют выполнять свои задачи конструкторам, проектировщикам и архитекторам, а также специалистам отдела кадров и делопроизводства, кол-центров и юристам.

Удаленный режим работы есть в 46% самарских компаний, однако доля людей, работающих из дома, составляет всего 11%, пишет sovainfo.ru.

Из-за рубежа трудятся 5% специалистов.

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