В 46% самарских компаний есть возможность работать удаленно

Чаще всего трудятся не в офисе IT-специалисты, на втором месте — сотрудники отдела продаж и сервиса обслуживания клиентов, на третьем — бухгалтеры. Дистанционно позволяют выполнять свои задачи конструкторам, проектировщикам и архитекторам, а также специалистам отдела кадров и делопроизводства, кол-центров и юристам.