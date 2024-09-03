В Самарской области мужчина незаконно расширил владения на 15 «квадратов»

Posted Сегодня, 07:31
Published Сегодня, 07:31
Modified Сегодня, 07:35
Updated Сегодня, 07:35
Правоохранители сообщили: мужчина возвел ограждение на 80 см ближе к проезжей части, чем положено. В итоге площадь участка незаконно увеличилась на 15 кв. м. Но уменьшилась ширина внутреннего проезда, сообщает sovainfo.ru.
Районная администрация обратилась в суд с требованием снести объект и освободить занятую площадь.
Материалы передали приставам. Те взыскали с нарушителя исполнительский сбор в 5 тыс. рублей и ограничили ему выезд из страны. После этого местный житель привел территорию в порядок и освободил площадь.