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Posted Сегодня, 07:31

Published Сегодня, 07:31

Modified Сегодня, 07:35

Updated Сегодня, 07:35

В Самарской области мужчина незаконно расширил владения на 15 «квадратов»

3 сентября 2024, 07:31
Это случилось в одном из ТСН Красноярского района губернии, уточнили в региональном ГУ ФССП.

Правоохранители сообщили: мужчина возвел ограждение на 80 см ближе к проезжей части, чем положено. В итоге площадь участка незаконно увеличилась на 15 кв. м. Но уменьшилась ширина внутреннего проезда, сообщает sovainfo.ru.

Районная администрация обратилась в суд с требованием снести объект и освободить занятую площадь.

Материалы передали приставам. Те взыскали с нарушителя исполнительский сбор в 5 тыс. рублей и ограничили ему выезд из страны. После этого местный житель привел территорию в порядок и освободил площадь.

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