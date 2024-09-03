В Самарской области открылся образовательный кластер «Управление и право»

Напомним, Федеральный проект «Профессионалитет» направлен на то, чтобы максимально приблизить уровень образования обучающихся системы среднего профессионального образования к потребностям рынка труда. Он основан на тесном взаимодействии между предприятиями, организациями, колледжами и техникумами. О важности развития партнерских отношений и выстроенной системы взаимодействия между образовательными организациями и потенциальными работодателями неоднократно говорил глава Самарской области Вячеслав Федорищев, определяя такое взаимодействие как действенный инструмент формирования кадрового потенциала для всех секторов экономики региона.