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Posted Сегодня, 12:07

Published Сегодня, 12:07

Modified Сегодня, 12:13

Updated Сегодня, 12:13

В Самарской области открылся образовательный кластер «Управление и право»

3 сентября 2024, 12:07
2 сентября начал работу образовательный кластер среднего профессионального образования «Управление и право», созданный на базе Самарского торгово-экономического колледжа в рамках федерального проекта «Профессионалитет».

На открытии присутствовала руководитель управления профессионального образования министерства образования Самарской области Кристина Кузьмина, опорные работодатели и сетевые колледжи, пишет sovainfo.ru.

Участниками кластера стали также 7 профессиональных образовательных организаций региона. В качестве партнеров-работодателей выступили 8 организаций.

Ключевыми партнерами кластера являются УВД Самары, крупный федеральный банк и сеть гипермаркетову мелкооптовой торговли. В рамках федерального проекта будут готовить квалифицированные кадры по таким специальностям, как «Экономика и бухгалтерский учет», «Правоохранительная деятельность», а так же «Торговое дело».

Уже в 2024 году численность обучающихся по программам «Профессионалитета» составит более 500 студентов, 200 из них — студенты Самарского торгово-экономического колледжа. За три года планируется подготовить более 1 100 специалистов.

Напомним, Федеральный проект «Профессионалитет» направлен на то, чтобы максимально приблизить уровень образования обучающихся системы среднего профессионального образования к потребностям рынка труда. Он основан на тесном взаимодействии между предприятиями, организациями, колледжами и техникумами. О важности развития партнерских отношений и выстроенной системы взаимодействия между образовательными организациями и потенциальными работодателями неоднократно говорил глава Самарской области Вячеслав Федорищев, определяя такое взаимодействие как действенный инструмент формирования кадрового потенциала для всех секторов экономики региона.

В рамках проекта на площадях колледжа-ядра созданы шесть зон: кассовый зал, учебная бухгалтерия, криминалистический полигон, огневая подготовка и оказание первой медицинской помощи, полигон тактико-специальной подготовки и зал судебных заседаний.

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